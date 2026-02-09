PC換機潮提前發酵／華碩創下最強1月 營收年增超過8成

圖為華碩董事長施崇棠。

PC價格大漲，消費者換機潮提前發酵？華碩宣布，1月集團營收為679億元、品牌營收為629億元，雙雙比去年同期激增80％以上。

記憶體價格大漲後，華碩是台灣PC品牌業者中第一家宣布將調漲價格者，光華商場業者透露，華碩通知通路商從1月5日起，「一般筆電漲3000～5000元、電競筆電最高漲1萬」，換算成漲幅約在兩成上下。

業界則預期，關鍵零組件中不只記憶體漲價，PCB、被動元件、錫膏、螢幕紛紛喊漲，第二季PC價格恐怕還會繼續調漲以反映成本，其實，去年12月已經有過一波提前購買潮了，不過當時以公司行號、科技重度使用者為主，接下來一般消費者也可能已經從媒體得知今年PC價格將「一漲不回頭」，而展開提前購買潮。

華碩則表示，華碩已建立兼具多元與彈性的營運韌性，並成功驅動伺服器、電競、AI、商用等多重成長引擎，有信心持續創造優於行業的營運成果。



