PC漲價擋不住 華碩、聯想預告1/5起調整價格

（中央社記者吳家豪台北2日電）記憶體等零組件成本持續上揚，讓個人電腦（PC）等消費電子產品面臨漲價壓力。電腦品牌廠華碩已通知經銷商及合作廠商，從今年1月5日起針對部分產品進行策略性價格調整；外商聯想（Lenovo）也預告從1月5日起漲價，範圍涵蓋全產品組合。

市場研究機構TrendForce調查指出，由於預期2026年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆記型電腦產業必須上修產品價格或調降規格。

根據中央社記者取得的華碩通知信，華碩表示，受全球供應鏈結構性波動影響，多項關鍵零組件正承受嚴峻的成本上升壓力，特別是記憶體（DRAM）與儲存元件（NAND/SSD）。此變動源於全球原廠產能配置調整、先進製程投資成本增加，以及人工智慧（AI）算力需求導致的產業結構性缺口，相關影響逐步反映於整體系統規劃與成本層面，成為整個產業共同面臨的課題。

通知信中提到，在審慎評估市場環境、供應穩定性與產品品質承諾後，華碩預計從2026年1月5日起針對部分產品組合策略性調整價格，並強調「此項調整是在長期吸收與因應成本壓力後所做出的必要決定」，目的在於確保穩定供應、維持品質與服務水準。

華碩並未說明預計漲價的產品類別及漲價幅度，僅表示會透過業務代表與客戶聯繫，協助規劃最適切的因應方案或配置建議，以期將影響降至最低。

聯想在客戶通知信中同樣強調，記憶體與儲存元件等零組件成本正持續上升，相關供應挑戰與成本壓力在整個產業中普遍存在，並非聯想獨有的情況。為了確保供應穩定，聯想將自2026年1月5日起，對全產品組合實施價格調整，但並未說明漲價幅度。

另一家電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前受訪表示，2026年第1季宏碁產品價格確定與2025年第4季不同，但真正挑戰在於第2季報價，現階段大家都在拚命提前拉貨，讓報價變得更困難。

陳俊聖也分析，記憶體在整機物料清單（BOM）的占比約8%至10%，對總成本的影響約2%至3%，並未如外界想像的劇烈。（編輯：張良知）1150102