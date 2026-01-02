PC漲價潮！華碩公告1/5漲價 聯想、宏碁、Dell也跟進

台北光華數位新天地附近華碩店面。路透社



隨著全球記憶體缺貨與價格飆漲發酵，手機、電腦等3C產品成本變高，電腦品牌大廠華碩公告，將自2026年1月5日起，針對部分產品調整售價。業界對價格上調早有共識，其他各大電腦品牌如宏碁、HP、Dell等，外界都做好今年1月起有新報價的心理準備。

華碩通知函正式公告，2026年1月5日起，針對部分產品組合策略性價格調整，坦言這項調整是在長期吸收與因應成本壓力後所做出的必要決定。

華碩表示，受全球供應鏈結構性波動影響，多項關鍵零組件正承受嚴峻的成本上升壓力，特別是是記憶體(DRAM)與儲存元件(NAND／SSD）。調整價格也是為了確保穩定供應和維持品質與服務水準。

廣告 廣告

華碩雖然沒有具體列出受影響的產品清單，但估計會有筆電、桌機類產品，業界估漲幅約3000至5000元。

此外，據悉聯想也已通知合作夥伴，同樣自2026年1月5日起調整價格，範圍涉及全產品；外媒則揭露Dell從2025年12月中下旬開始，商用產品漲10%～30%；宏碁也證實，今年第一季產品價格將與去年不同，旗下通路預估整體筆電平均漲幅上看15%到25%。

外界普遍認為，各大電腦品牌都會從1月開始採取新報價。只是目前終端通路仍有庫存，消費者短時間內不會立刻感受到漲價，但整體趨勢明確，產品變貴勢在必行。

更多太報報導

研華攜聯發科！ 首款 Arm 工業級單板電腦獲認證

共軍無人機俯瞰台北101？AI判定「電腦合成」屬典型認知作戰

那個沒有網路的世界更安心 美國人如何一頭鑽進「類比時代」