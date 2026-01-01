PC漲價潮 開年全面引爆 華碩開出2026年第一槍

記憶體缺貨大漲價掀起的PC漲價潮，2026年全面引爆。華碩（2357）開出2026年PC漲價第一槍，正式對台灣經銷商與合作夥伴發出通知信，從元月5日起針對部分產品策略性價格調整。

研調機構IDC在最新調查中指出，隨著DRAM和固態硬碟（SSD）成本攀升，估計在悲觀情境下，2026年PC平均售價可能上漲6%至8%。華碩並未揭露確切漲價幅度，業界傳出的華碩漲價通知，由華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔署名，信中提到，2025年全球PC與IT基礎架構市場在AI應用帶動下展現強勁需求，但多項關鍵零組件正面對成本上升壓力，特別是記憶體（DRAM）與儲存元件（SSD）。

廣告 廣告

廖逸翔指出，AI算力需求導致產業結構性缺口，相關影響逐步反映於整體系統規劃與成本層面，成為整個產業共同面臨的課題。預計2026年元月5日起，針對部分產品組合策略性價格調整。他強調是在長期吸收與因應成本壓力後所做出的必要決定，以確保穩定供應、維持品質與服務水準。

華碩漲價主要針對台灣市場。在此之前，華碩、宏碁、戴爾（Dell）、惠普（HP）及聯想等主流PC品牌商皆已預告2026年啟動漲價，應對記憶體缺貨漲價影響。日前市場流出戴爾一份內部價格調整清單，戴爾計畫大幅調高商用PC產品價格，部分機型漲幅最高達30%。

宏碁董事長陳俊聖先前也證實，2026年第1季產品價格確定與2025年第4季不同，宏碁集團旗下3C通路商展碁國際總經理林佳璋指出，2026年多數PC廠將反映成本漲價，預估整體平均上漲15%至25%，中低階款可能超過20%。

除了DRAM、SSD漲價影響PC價格外，其他零組件漲價也箭在弦上，科技媒體Wccftech引述韓媒Newsis報導，繪圖處理器（GPU）大廠超微（AMD）預計最快1月調升價格，輝達（NVIDIA）將於2月跟進。包括輝達RTX 50 Blackwell架構產品、超微Radeon RX 9000RDNA 4架構產品，從1、2月開始每月小幅上調。

【看原文連結】

更多udn報導

科技巨頭領跑！2025全球最賺公司排名 台積擠進前10

寒雨夜見外送員載2幼子送餐 吳宗憲嘆｢與貧窮的距離｣

跨年演出到一半突吃香蕉！荒唐畫面曝 美秀集團回應

化身奶油蛋糕！IU白色禮服秀美胸 性感又不失浪漫