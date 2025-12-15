PC漲定了1》AI引爆美光退出消費市場 揭記憶體3巨頭盤算

「記憶體變成奢侈品。」這句話不再只是玩笑。短短不到一年，記憶體價格翻倍爆衝，PC市場被推向警報邊緣。日前，美光突宣布放手消費市場，被視為轉向AI戰場，也揭開三星、SK海力士、美光3巨頭資源傾斜、獲利至上的殘酷算拚。

內幕一、HBM利潤放大 消費市場被迫讓位

全球DRAM市場高度集中，三星、SK海力士與美光3公司，合計掌控全球超過9成市占率。然而，真正點燃這波價格海嘯，並非PC或手機需求回溫，而是AI伺服器對HBM（高頻寬記憶體）的瘋狂渴求。

廣告 廣告

業界人士分析，HBM單價約為同容量DDR5的3到6倍，利潤落差直接改寫3大廠的資源配置。為了搶進AI資料中心訂單，三星甚至將原本配置於DRAM和NAND的產能轉向生產HBM。分析師直言，這不是景氣循環，而是廠商主動選擇「把錢賺到極致」。

內幕二：美光棄Crucial 消費者被降級對待

在高毛利AI業務誘惑下，供應商的戰略轉向愈來愈明顯。美光宣布逐步淡出長年經營的消費品牌Crucial，被市場解讀全面退出消費型記憶體戰場，專心服務AI與雲端客戶。

研究機構指出，HBM消耗的晶圓產能是標準DRAM的3倍以上，產線一旦轉向，就難以回頭。當更多產能被AI吞噬，標準PC與消費性DRAM自然被擠到供應鏈末端。換言之，如果不是伺服器客戶，在記憶體業者眼中，只能算是「次要供應等級」。

內幕三：不急擴產 高價結構恐拖到2028年

即便市場高喊缺貨，3大記憶體廠仍對擴產保持高度克制。原因非常現實：「沒人想重演2023年供過於求、價格崩跌的慘痛經驗。」業界人士說。

研究機構預期，DRAM價格在2026年仍可能維持高檔，甚至持續上修。SK海力士也坦言，消費級記憶體產能有限，供需失衡恐一路延續至2028年。

這場由AI引爆的記憶體之亂，不是短期風暴，而是一場正在重塑產業秩序的長期戰爭。