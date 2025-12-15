PC漲定了2》宏碁赴美光搶貨 陳俊聖親揭記憶體報價3亂象

這波AI海嘯，竟讓記憶體在短短一季內價格大漲3至5成，日前親赴美光總部的品牌大廠宏碁董事長陳俊聖，15日驚爆「搶貨」內幕，他坦言PC業陷入前所未見的「報價」煉獄，更預言2026年第二季恐價格失控。

記憶體搭上失速列車，價格一路狂飆，引爆市場與投資人的恐慌。

是否牽動PC漲價？陳俊聖分析，記憶體價格從第三季至第四季上漲約3至5成，但由於記憶體占PC物料成本僅8至10％，對整體成本影響約2至3％，不如外界想像那麼劇烈或失控。

廣告 廣告

話鋒一轉，他也透露，近期剛親自拜訪美光，希望爭取更多貨源，陳俊聖揭露記憶體市場存在3大亂象，恐牽動終端產品售價上漲。

亂象一、價格「天天變動」 報價系統全面失靈

面對記憶體報價大幅上揚，陳俊聖證實成本已先反映，終端產品售價多少會跟著調整，「明年第一季的PC售價確定與今年第四季不一樣。」

更大挑戰還在後頭，「估計落在2026年第二季。」他指出，由於記憶體供需緊張，各家廠商都在拚命提前拉貨，這種市場心態使明年第二季的需求預估及產品報價變得更困難。

「此時最大的困難點不在於漲價幅度，而是怎麼報價。」陳俊聖搖頭說，最大問題出在報價系統有致命的時間差。

他說，記憶體價格幾乎天天變動，但貨物運到歐洲可能要2個月、約8週時間，客戶實際拿到貨可能是3個月以後的事，等於品牌廠必須提早預估未來價格，難度大增。

亂象二、商用標案長約 品牌廠陷入集體焦慮

如果消費性產品價格可以動態應對，像high-low promotion（高低價促銷），那商用長約怎麼辦？「商用市場的報價挑戰更大。」陳俊聖苦笑說。

他解釋，商用合約往往簽1至2年，記憶體大幅波動導致長約價格的穩定性變得非常困難，在這種報價亂象下，品牌廠陷入集體焦慮，「目前各家品牌廠對2026年第二季產品價格，根本不知道怎麼報。」

亂象三、應對記憶體成本壓力 PC「降規」已成事實

面對供貨吃緊與成本壓力，PC界已採取「規格下修」的配置來應對，這已是正在發生的事實。

陳俊聖證實，市場已出現將記憶體從16GB改為8GB、32GB下修至16GB的配置調整。他指出，這是因為記憶體從2025年下半年起持續走升，產品價格勢必會反映成本變化。

這也意味，這波記憶體風暴，對PC產業而言，影響的不只是價格，而是產品規格與市場節奏的全面重寫。