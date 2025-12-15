PC漲定了3》胡書賓鐵口漲價海嘯 華碩2招突圍

記憶體缺貨風暴全面擴散，漲價壓力正從供應鏈上游一路燒向品牌端。華碩共同執行長胡書賓罕見鬆口直言：「終端產品漲價是大趨勢。」他坦言，這不只是單一品牌的困境，是整個產業共同面對的現實考驗。

他進一步預期，這波由記憶體供需失衡引爆的漲價潮，恐怕不會短時間內結束，至少會延續至2026年上半年。換言之，品牌廠勢必要做好「長期抗戰」的心理準備。

不過，華碩何時正式調漲售價？胡書賓保留彈性，強調仍須綜合通路、客戶與消費者反應，視市場變化審慎評估。

突圍一：握住電競市場「定價權」

在成本壓力步步進逼下，華碩選擇的並非單純把價格往上推，而是倚賴自身在特定市場的領先地位，作為對抗漲價海嘯的第一道防線。

廣告 廣告

胡書賓指出，華碩在高階、尤其是電競市場長期居於領導地位，高階機種本身具備較佳的毛利結構，使公司在面對原物料與記憶體成本上漲時，相對更有調整空間與因應餘裕。這也意味著，在高階市場，華碩擁有一定程度的「定價權」。

至於入門與主流市場，他強調華碩不會輕言放棄，仍會盡力顧及不同使用者的需求，避免價格調整對消費端造成過度衝擊。

突圍二：以產品組合降低漲價衝擊

除此，胡書賓透露，華碩將透過「靈活調整產品組合」的方式，來平衡記憶體成本快速攀升的壓力。

具體作法包括在各產品線中，針對CPU、SSD、DRAM容量等關鍵規格，進行更機動的配置與組合，讓產品在成本結構劇烈變動的環境下，仍能維持彈性與競爭力。藉此縮小漲價幅度，也替通路與消費者保留更多選擇空間。

在記憶體漲價已成定局的當下，胡書賓這番表態，不僅替市場打了預防針，也透露出品牌大廠正從「被動承受」轉向「主動拆招」，一場價格與策略的攻防戰，顯然才正要開始。