PC與電競同步成長 宏碁11月營收246億元、年增8％

宏碁宣布，11月單營收為246.01億元，月增15.9％、年增8.1％，累積前​十一月營收為2,471​.02億元​，年增2.​9％。

宏碁表示，11月營運亮點包括筆記型電腦營收年增5.8％、桌上型電腦營收年增36.4％、電競及遊戲相關產品及業務營收年增22％，商用產品營收年增9.5％。

宏碁表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦與顯示器相關事業營收占比為30.4％，非電腦與顯示器相關在今年前11月累積營收占比為32.2％。

另外，宏碁子公司安圖斯科技，已於11月正式登錄興櫃交易，而另一子公司宏碁遊戲也申請創新版股票上市，亦已獲得證交所有價證券上​市審議委員​會審議通過​，待該所董​事會核議，至於子公司海柏特則將在12月17日正式上櫃交易。



