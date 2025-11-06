PC需求退潮 群光10月營收創今年次低 法人看好Q3本業獲利增長

受到PC客戶需求下滑、商用影像產品客戶新品量產時間遞延，群光10月營收為74.3億元，月減幅度高達10.3％，年減幅度更高達20.2％，是2月以來的今年次低，累計前10月營收為800億元，比去年同期下滑5.3％。

下半年筆電需求並未如上半年預期般疲弱，不過，繼子公司群電10月營收繳出COVID在2020年1月爆發後以來最差成績後，母公司群光10月營收也顯得比以往明顯疲弱。群光解釋，10月PC客戶需求較上月減弱，加上商用監測影像客戶的量產時間延遲至11月，因此10月營收呈現下降。

廣告 廣告

群光宣布，將於11月12日公告第三季財報，法人認為，群光第三季營收符合市場預期，由於鍵盤與筆電相機模組在第三季的成長性較強、產品組合優於第二季，加上第三季新台幣匯率比第二季小幅貶值，因此認為群光第三季本業獲利可期。群光今年已正式將現金股利發放率提升至八成，法人持續看好群光的穩健經營以及高股利配發。



回到原文

更多鏡報報導

群光9月營收年減逾14％ 法人仍看旺Q3獲利表現

第二季竟然有匯兌收益助陣！群光上半年賺超過半個股本

旺季不旺 群光8月營收仍月增5％ 創今年單月新高