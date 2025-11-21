PCB廠轉戰建築業！首件三重危老案完銷 董座：房價不應以貴衡量

邑城建設首案「邑城仰睦」2025年11月21日於三重老城心盛大動工，邑昇實業董事長簡榮坤 (中)和邑昇建設總經理許淵勝(左4)與出席貴賓合影。徐筱嵐攝



上櫃公司邑昇實業跨足建築領域成立「邑城建設」，在新北市三重區推出首件危老案「邑城仰睦」，並於今（11/21）日舉行開工動土典禮，公開不到3個月完銷。邑昇實業董事長簡榮坤表示，這是邑城建設在北部首件危老案，整合約十年左右，最後2戶原本不願意，透過多次柔性訴求，終於讓對方點頭，儘管都更、危老案要花較長時間，但房價不能以「貴」來衡量，對都更案並非好的方向與措施，而下一個案件預計明年第3季將推出。

邑城建設今日為北部首件危老案「邑城仰睦」舉行開工動土大典，由邑昇實業董事長簡榮坤、邑昇建設總經理許淵勝親自主持。基地距離捷運台北橋僅350公尺，總共115戶、共13層樓，建設公司分回65戶，每坪單價76至78萬元，總價約1200至1300萬元，自今年初一公開，不到三個月就完銷，總銷超過10億元。

邑昇實業董事長簡榮坤和邑城建設總經理許淵勝。徐筱嵐攝

簡榮坤致詞時說，邑昇實業自1995年起，做印刷電路板（PCB）起家，約十五年前跨入LED，後來又轉戰腳踏車燈跟電動輔助自行車，秉持多角化經營，成立邑城建設進入建築行業，許多建設公司追求有屋可住，期許自己跨入建築業之後，挹注個人的構想，讓整體建築藝術化、變成綠能的建築物，甚至是智慧型建物。

簡榮坤表示，約莫八年前，他曾經在嘉義與別人合作建案，本次的「邑城仰睦」危老案是北部的首個案件，整合時間將近十年，邑城建設在最後整合階段進場，中間遭遇不少挫折，原本最後2戶不願參與，團隊採柔性方式勸說，「期盼為在地居民打造一個新家入住」，經過幾次周旋，最後圓滿落幕。

由於分回65戶，在今年初公開，不到三個月內就售罄。簡榮坤直言，「銷售速度超出預期」，整體規劃符合三重舊都市區裡的經濟能力，平均每戶約1200多萬元，應該在年輕人可負擔範圍，而邑城建設在當地還有一個案子，面積約500坪，預計最快明年第3季可以推出。

邑城建設在新北推出首案「邑城仰睦」2025年11月21日於三重老城心盛大動工，邑昇實業董事長簡榮坤和邑城建設總經理許淵勝執鏟。徐筱嵐攝

雙北地區有不少都更、危老案在重建之後，單坪價格上衝百萬元。簡榮坤認為，房價不能一直以「貴」的價值來衡量，房價要符合當地購買者的需求、以及建商的毛利，這是一個主要的衡量點，若建商持續抬高房價，對整體都更案並不是好的方向與措施。

在首案「邑城仰睦」成功完銷與順利動工，總經理許淵勝強調，將持續擴大危老與都更開發版圖，明年將在三重、土城及北市精華區陸續推出多個重建案，從小基地危老到大型都更案皆同步推進，形成完整的老城更新佈局，本案只是起點，未來將以標準化流程、精緻建築品質，將更多老舊街區帶入下一個更新篇章。

