PCB廠邑昇切入危老都更 首件都更案開紅盤72戶３個月完銷

邑昇危老都更首案「邑城仰睦」位於三重台北橋周邊，已全數銷售完畢，今舉行動土典禮，預計2028年起陸續交屋認列營收。（圖／林榮芳攝）

上櫃公司邑昇實業(5291)跨足建築領域成立「邑城建設」，首案「邑城仰睦」今(21)日於新北三重盛大動工。邑昇實業董事長簡榮坤自曝是建築業新兵，不過該案可售72戶，以7字頭價格優勢於3個月內即完銷，他也預告，明年將在三重、土城及北市精華區，陸續推出多個重建案。

邑昇實業成立於1994年，主要從事印刷電路板製造業務，2008年成立LED光電事業務部，跨足LED自行車燈，2013年登錄興櫃，2014年轉上櫃。2024年全年營收為 9.86 億元。

簡榮坤表示，因應PCB產業逐漸步入紅海市場，因此近年採取多角化經營策略，不只跨光電業，也跨建築業，也透過切入新產業領域持續取得成長動能，不過這並非他推出的第一個建案，早在8年前就曾跟其他業者合作在嘉義推案。

邑昇實業董事長簡榮坤表示，因應PCB產業逐漸步入紅海市場，因此近年採取多角化經營策略，才跨入建築業。（圖／林榮芳攝）

簡榮坤表示，邑昇在建築業算是新兵，此案為公司第一個「都更案」，秉持政府政策讓舊房子煥然一新，讓當地住戶有新的居住環境，是邑城跨入都更的主因。此案雖擁有重新路、正義北路生活圈，但因老公寓密集、產權複雜，危老都更推動不易，前期由開發公司整合約10年，再轉由他們興建。

邑城建設總經理許淵勝表示，相較坊間採用複合式、委建或以地主產權設定等方式推動危老，可能讓地主承擔較高風險，邑城建設選擇更安全、透明、結構單純的重建模式，以實力直接投入開發，避免不必要的設定爭議，提高案件推動效率同時保障地主權益，希望走出危老都更紅海。

他也透露，明年將在三重、土城及北市精華區陸續推出多個重建案，三重都更案預計明年第三季推案，從小基地危老到大型都更案皆同步推進。而「邑城仰睦」則預計2028年起陸續交屋並認列營收。

「邑城仰睦」基地距捷運台北橋站僅350米，海宇國際總經理周世凱表示，地點非常好，加上建商規劃用心，總戶數115戶，可售戶72戶，總銷12億元，3個月內即銷售完畢。

由於三重地區預售案每坪開價8字頭起跳，此案價格落在75~78萬元，價格親民被視為熱銷關鍵。簡榮坤表示，該案總價約1000多萬元，吸引不少在地年輕人入手，他也認為，房價要符合當地購買者期待和業者合理利潤，一個地區不斷抬高價格，對於都更案來說不是一件好事。

