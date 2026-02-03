PCB擴產潮！尖點5.6億搶中壢工業區新廠

▲尖點宣布擴產，買下中壢廠房。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] AI伺服器帶動PCB鏈擴產潮再添一樁，尖點董事會3日拍板砸下5.6億元，買下桃園中壢工業區一棟6層樓新廠房，將把空間用在高階鑽針等產品擴產，因應客戶在高階板、AI相關需求升溫下的拉貨力道。

尖點公告，新購廠房建物坪數約1879坪，後續規劃以鑽針等產品為核心，強化產能與交貨彈性。

營運表現方面，尖點2025年營收一路走強，12月營收4.66億元刷新單月高點，月增6.5%、年增44.29%；第4季營收13.41億元，季增14.77%、年增40.77%，同樣改寫新高；全年營收44.1億元也創歷史新高。

尖點鑽針新產能預計2026年首季月產能將由3100萬支提升至3500萬支，2026年後續擴產方案仍在積極規畫中，將視AI帶動的PCB需求延續力道調整節奏。

