PCB續強！金像電創高 亞電等多檔噴漲停

▲PCB族群持續強勁，金像電一度攻上新天價，最終收627元，其他如亞電、楠梓電、瀚宇博與南亞狂飆漲停。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台股今（27）日反彈邁入第四天，大盤盤中順利站上月線，終場上漲144.99點，以27554.53點作收。其中，最受矚目的是PCB族群持續強勁，從上游玻纖布、銅箔到中游銅箔基板（CCL），再到下游載板廠同步走揚，金像電一度攻上新天價，最終收627元，其他如亞電、楠梓電、瀚宇博與南亞狂飆漲停。

盤面上，PCB族群一度呈現全面點火的景象。金像電大漲，一度衝上638元，寫下歷史新高，終場收在627元，仍突破五日、季線及月線，十分強勢。而亞電、楠梓電、瀚宇博、南亞、台虹亮燈漲停鎖死，德宏收盤強漲逾8%、高技漲逾6%、欣興漲逾4%；華通、富喬、金居等也一片漲聲。

廣告 廣告

這波行情背後的推力，主要源自AI伺服器、高速交換器與高速網通設備需求持續走強。法人指出，相關訂單能見度的提升，使產能利用率改善，預期將為PCB產業鏈帶來明年更具爆發性的營收動能。

AI伺服器、高速交換器與高速網通設備需求持續增溫，帶來的產能利用率改善與訂單能見度提升，使PCB產業鏈明年的營收動能受到期待。

金像電第三季毛利率拉升至35.6%，季增、年增同步刷新紀錄，高階交換器與ASIC產品比重提高，使營業利益達46億元，營益率達26%，明顯優於市場預估。加上匯兌助攻，單季EPS衝上6.48元，獲利大幅超標。雖然第四季因ASIC部分產品進入轉換期，出貨量預估略有回落，但營收仍可望年增76%，保持相當強的成長張力。

亞電同樣火力全開，昨日外資大買1686張後，今日開盤即強攻漲停，盤中掛單超過9000張，顯示買盤熱度毫無減弱。公司主力布局FCCL、Coverlay、Stiffener、MPI等高階材料，應用擴散至消費、車載、工控與醫療電子。第三季營收達3.77億元，毛利率回升至23.1%，成功擺脫前季匯損壓力，轉虧為盈，每股稅後純益0.23元，體質改善成果持續顯現。

瀚宇博則吸引投信一路加碼，連續七個交易日總計買超8537張，今日成交量突破三萬張，在資金強力推升下亮燈漲停，刷新近兩個月區間高點。

法人認為，隨著AI伺服器與高速網通設備出貨動能延續，PCB族群極有機會在台股後續行情中持續扮演多方推進的重要角色。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中央大學揪欣興電子助攻PCB 國產殘膠檢測與雷射修復機

PCB旺起來一片紅！金像電、台光電漲停 欣興等多檔強漲

台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡 記憶體、PCB遭到提款