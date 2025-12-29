PCB股熱潮再起！華通領跑電子權值股行情 買進策略曝光

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 近期全球及台股市場持續受到AI、半導體及綠能轉型等主題推動，企業布局與政策利多成為焦點。從低軌衛星、AI伺服器到電動車與永續能源，相關產業需求持續增溫，帶動市場資金流入高成長標的。

然而，部分企業因產能調整或市場競爭壓力，短期股價仍呈區間震盪。投資策略上，可依個股技術線型與長期成長題材，採取逢低偏多或觀望布局的方式，兼顧穩健與成長機會。以下是國泰證期整理解析本周產業及重點個股最新觀察。

華通：為全球低軌衛星板龍頭，受惠於美國的積極太空政策及SpaceX星鏈網路持續擴建，帶動高階 PCB需求增溫。華通具備太空與AI雙重引擎，且在高技術門檻的衛星供應鏈中佔據領先地位，建議於十日線之上偏多操作。

廣達：斥資逾26億元擴大美國加州廠產能，累計在美投資已突破百億元，以支應 Google、Meta等北美大客戶強勁的AI算力需求。市場傳出廣達明年AI伺服器組裝市占面臨流失風險，股價近期表現疲軟，建議短線保守觀望應對。

台積電：英特爾18A製程測試傳出未達標，強化了台積電作為輝達最佳代工夥伴的地位。台積電2奈米製程訂單極為火熱，市場傳出蘋果已預訂逾半數初期產能。近期台積電股價重回1,500元大關，建議於月線之上逢低偏多操作。

鴻海：先進斥資約7.8億元 全數收購納智捷股權，整合EV銷售與維修通路以強化電動車布局。AI機櫃出貨持續放量與自動化生產降低人力成本，鴻海獲利成長值得期待。近期股價區間震盪，建議突破月線再進行多方布局。

聯發科：與Google擴展TPU晶片合作，首個ASIC專案明年預計貢獻10億美元營收、天璣9500旗艦AI 晶片持續力拚旗艦市場40%市佔率的目標。聯發科在旗艦AI晶片技術具備挑戰高通的實力，股價區間震盪，年線之上可逢低布局。

台達電：致力於 2030 年達成 RE100，並利用內部碳定價驅動減碳，已協助供應鏈夥伴整體碳排減少7%。台達電伺服器電源訂單能見度已達2026年，是AI能源與永續轉型趨勢下的關鍵受惠者，建議於10日線之上逢低偏多操作。

神達：受到客戶資料中心安裝時程遞延及產品組合調整影響，神達11月營收年月雙減，結束連續20個月年增紀錄，股價自營收公布後震盪走低。展望明年，公司持續擴建新廠以支應AI伺服器需求，建議股價突破月線之上再多方布局。

玉山金：與三商壽預計於明年1月23日通過合併，資產將突破5.8兆元，將躍升為全台第五大金控。玉山金獲利亮眼，前11月稅後純益年增34.5%，且被納入0056 ETF成分股，股價短期均線呈現多頭排列，建議沿著十日線偏多操作。

華星光：強攻AI伺服器光纖升級，800G ZR/ZR 產品已通過認證，預計 2026 年1月正式出貨，市佔率有望超過50%。隨著AI數據中心需求擴增，華星光在 CPO與高階光模組積極布局，近期股價表現強勢，建議沿著五日線偏多操作。

亞翔：11月營收年增率高達169%，在手訂單逾2,000億元創下歷史新高，其中半導體業務占比逾6成。亞翔受惠於全球半導體擴廠需求，訂單透明度高，股價於12月中旬創歷史新高後拉回整理，建議於月線之上逢低布局。

