PCB與記憶體橫掃 相關ETF嗨翻天

【記者柯安聰台北報導】新年新氣象，回顧2025年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB與記憶體等熱門題材橫掃。其中如南亞科（2408）、尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。近1月績效前4強之台股ETF皆大漲逾4%，其中00947是唯一近1月大漲逾6%、近1季大漲逾2成之台股ETF，榮登績效雙冠王。









台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）研究團隊指出，AI的熱潮由雲端中心擴展至邊緣運算終端，記憶體產業正面臨供需失衡。Google和Microsoft等雲端巨頭的AI加速器（例如TPU和Maia）需要HBM（高頻寬記憶體）來支援。如果沒有足夠的記憶體晶片，客製化加速器的產能將受限。市場消息指出，大型科技公司提高採購報價以確保訂單。一台AI伺服器的DRAM需求量是一般伺服器的8倍，NAND Flash也需要3倍。生成式AI（如 Gemini、ChatGPT）處理多媒體運算和簡報生成時，記憶體消耗量呈幾何級數增長。



法人指出，操作策略上，對於希望長期投資或分散風險的投資者，可透過台新臺灣IC設計動能ETF基金進行投資。該ETF專注於台灣IC設計產業，前10大成分股包括華邦電、群聯、南亞科等，與記憶體循環高度相關。（自立電子報2026/1/2）