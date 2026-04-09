PCB載板CCL飆漲！金像電重返千元俱樂部

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▲PCB印刷電路板族群業績報喜，載板廠與銅箔基板CCL廠商今日股價再引爆比價行情。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWNEWS今日新聞] PCB印刷電路板族群業績報喜，載板廠與銅箔基板CCL廠商今日股價再引爆比價行情，伺服板龍頭廠商金像電今（9）日股價順利重返千元俱樂部，午盤觸及漲停板，也激勵臻鼎、欣興、南電同步上攻比價，而銅箔基板商台燿、聯茂、騰輝全亮燈漲停，台光電也強勢。

金像電今日開盤不斷走高，截至午盤攻上漲停板，同屬載板廠的臻鼎也跟著大漲逾8%，南電漲逾5%，欣興則小漲1%。

銅箔基板台燿、聯茂、騰輝早盤皆漲停鎖死，台光電早盤則一度來到3350元，寫下新天價，漲勢也十分強勢。

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印刷電路板（PCB）族群受惠AI商機3月營收紛紛創高，PCB載板廠欣興8日公布2026年3月合併營收為130.79億元，月成長12.74%，年成長23.27%，創2022年10月以來近41個月單月新高以及歷年同期新高。同時伺服板龍頭金像電昨公布3月營收73.85億元，同創新高，月增24.3%，年增 63.1%。鑽針廠尖點也同步創高。

欣興累計今年第一季累計營收達374.46億元，較去年同期成長24.5%。相較欣興2025年第4季營收346.91億元，逆勢季成長，季成長約7.9%，持續受高階產品惠稼動率提升與漲價效益。

至於金像電今年首季營收為193.42億元，較去年同期增加61.8%。金像電指來自接單量增加。另外PCB鑽針廠尖點也公布3月合併營收4.73億元，月增14.46%，年增51.36%，續創歷史營收新高紀錄。

尖點昨也依據主管機關要求公布自結3月稅前淨利9675萬元，年增189.21%，歸屬母公司業主淨利5787.2萬元，年增138.42%，每股稅後純益0.4元。

市場指出，CCL產業受惠於AI伺服器、HPC等高頻高速應用需求帶動，高階產品ASP（平均銷售單價）與毛利率有提升空間，相關廠商營運展望轉趨樂觀。投資人可持續關注各公司在AI相關高階銅箔基板的量產進度與接單狀況，特別是已打入AI供應鏈的領頭羊，其後市表現值得留意，尤其台光電、台燿等高階比重較高的廠商動能更受期待。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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