PCB還會漲價？ 專家揭「3關鍵」：很多雜音會消失





近期PCB族群類股走勢強勁，不過今（29）日漲多拉回整理，台光電、金像電跌幅逾4%、欣興跌幅逾6%，華通則開高走高一度來到192元，後下挫至平盤震盪。關於PCB還會不會繼續漲價，冠軍操盤手楊雲翔表示，他認為在原物料上漲及AI需求沒有降溫的情況下，PCB漲價的機率仍然偏高。

楊雲翔在臉書粉專分享，現在賺錢的核心最後還是集中在CSP業者，不論是Google、Meta，還是Amazon的 AWS，雲端服務的獲利能力都非常強。只要這些業者持續擴建資料中心，對高階PCB的需求與價格壓力就不會消失。

廣告 廣告

楊雲翔指出，從指標股來看，金像電（2368）持續創高並非偶然。它在AI伺服器PCB的市佔率已經非常高，市場對今年的獲利預期拉到3、40元，也因此開始用更高的評價邏輯來看待它。；而華通（2313）目前市場多半把它歸類在低軌衛星題材，但實際上它在AI伺服器與交換器相關應用的占比已經接近3成，這一塊他認為還沒有被市場完全反映。

雖然很多人會糾結短線出現連續黑K，但楊雲翔說明，他比較在意的是「估值」與「未來結構」，現在關鍵在2026年的獲利估算，如果全年EPS有機會站上30元，用20多倍本益比來看，其實並不誇張。過去PCB只有10倍左右的評價，是因為沒有AI伺服器的結構支撐，現在環境已經不同。

楊雲翔坦言，從整個族群來看，有些公司同時卡到AI伺服器、高速運算與交換器，但目前本益比仍落在個位數。這種狀況，代表的是結構性低估，而不是單純題材。而AI伺服器不只看運算板，交換器從400G走向800G，規格提升會直接反映在毛利率上。這也是為什麼有些公司營收成長幅度不大，但EPS卻能跳得很快，關鍵就在於產品組合改變。

楊雲翔說，他的重點一直很簡單，看盤不是只看短線漲跌，而是要確認3件事：「有沒有真正賺到AI伺服器的核心錢」、「毛利率是不是結構性被拉升」、「估值是不是還沒跟上」，想清楚這3件事，很多雜音自然就會消失。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



記憶體翻車！ 台股大地震 上下震盪500點

外資觀點：矽光子放量，聯亞重返成長軌道，美系外資上調目標價至1,081元

個股：IC載板需求旺，長興自結12月稅前盈餘2.69億元，每股稅前賺0.23元