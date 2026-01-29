PCB還會漲價？ 專家揭「3關鍵」：很多雜音會消失
近期PCB族群類股走勢強勁，不過今（29）日漲多拉回整理，台光電、金像電跌幅逾4%、欣興跌幅逾6%，華通則開高走高一度來到192元，後下挫至平盤震盪。關於PCB還會不會繼續漲價，冠軍操盤手楊雲翔表示，他認為在原物料上漲及AI需求沒有降溫的情況下，PCB漲價的機率仍然偏高。
楊雲翔在臉書粉專分享，現在賺錢的核心最後還是集中在CSP業者，不論是Google、Meta，還是Amazon的 AWS，雲端服務的獲利能力都非常強。只要這些業者持續擴建資料中心，對高階PCB的需求與價格壓力就不會消失。
楊雲翔指出，從指標股來看，金像電（2368）持續創高並非偶然。它在AI伺服器PCB的市佔率已經非常高，市場對今年的獲利預期拉到3、40元，也因此開始用更高的評價邏輯來看待它。；而華通（2313）目前市場多半把它歸類在低軌衛星題材，但實際上它在AI伺服器與交換器相關應用的占比已經接近3成，這一塊他認為還沒有被市場完全反映。
雖然很多人會糾結短線出現連續黑K，但楊雲翔說明，他比較在意的是「估值」與「未來結構」，現在關鍵在2026年的獲利估算，如果全年EPS有機會站上30元，用20多倍本益比來看，其實並不誇張。過去PCB只有10倍左右的評價，是因為沒有AI伺服器的結構支撐，現在環境已經不同。
楊雲翔坦言，從整個族群來看，有些公司同時卡到AI伺服器、高速運算與交換器，但目前本益比仍落在個位數。這種狀況，代表的是結構性低估，而不是單純題材。而AI伺服器不只看運算板，交換器從400G走向800G，規格提升會直接反映在毛利率上。這也是為什麼有些公司營收成長幅度不大，但EPS卻能跳得很快，關鍵就在於產品組合改變。
楊雲翔說，他的重點一直很簡單，看盤不是只看短線漲跌，而是要確認3件事：「有沒有真正賺到AI伺服器的核心錢」、「毛利率是不是結構性被拉升」、「估值是不是還沒跟上」，想清楚這3件事，很多雜音自然就會消失。
（封面示意圖／翻攝Pexels）
更多東森財經新聞報導
外資觀點：矽光子放量，聯亞重返成長軌道，美系外資上調目標價至1,081元
其他人也在看
聯電法說變法會！早盤打到跌停另有1.5萬張排隊等賣 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，成交量逾23萬張，另外還有1.5萬張排隊等賣。分分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 16則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金轉向落後族群。大摩維持華邦電為首選股，目標價130元。報告特別調升旺宏目標價至93元，看好其因應MLC NAND短缺，產能滿載，預計2026年首季獲利增強。力積電目標價亦大幅上修至77元，主因切入HBM商機及資產收益，2026年EPS預估8.31元。然而，力積電仍面臨中國同業競爭與消費性電子需求疲軟等風險，需留意供需波動對毛利率影響。此波記憶體「落後者補漲」行情備受市場關注。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6則留言
半導體通路被低估！大摩列4利多點讚後市 首評「台廠通路龍頭」喊買、目標價衝198元
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導摩根士丹利證券（大摩）出具最新報告指出，半導體通路商在AI中長期被市場低估、忽略，隨著AIASIC需求增加與潛在利率走低背...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
台積電狂賺只是開始！它持股結構曝光 難怪績效這麼猛
台積電法說會後迎接好消息，包括第四季台積電稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，為連續第7個季度實現雙位數成長；國泰投信分析，在台積電財報表現超乎市場預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾4成台積電的國泰台灣科技龍頭(00881)，有望成為投資人的新春開工紅包。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17則留言
記憶體股多收綠下「這檔」飆！解除處置後衝第2根漲停 爆破3萬張成交量
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（27）日收盤上漲253.4點，收32317.92點，上櫃指數則是上漲2.61點。而近期因為DRAM、Flash記憶體市場需求旺...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
美股資金正撤離大科技巨頭 市場廣度向商業周期股擴張
在過去一年的多數時間裡，投資者如果因估值偏高而避開大型科技股，其結果會非常淒慘。因為直到去年 11 月之前，「科技七巨頭」——特別是輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)，幾乎貢獻了標普鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台銀黃金存摺衝破每克5200元 台灣金控總經理自曝:1600元時早賣出「相當扼腕」
國際金價維持強勁漲勢，連續3日站穩每盎司5000美元以上，帶動台銀黃金存摺價格再創新高。根據台灣銀行28日公告，黃金存摺賣出價上午10時40分升至每公克新台幣5,293元，刷新歷史紀錄。太報 ・ 23 小時前 ・ 9則留言
快訊／財報出爐！美股開盤「這台灣大廠ADR」跌破6%
本日美股重點，除了即將到來的聯準會（Fed）利率會議、決定降息與否外，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）、台灣晶圓代工大廠聯電的財報都出爐了，兩者在美股均有ADR，可留意相關股價。今（28）日美股開盤，聯電ADR一度下跌6.81%。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
記憶體漲瘋了！力積電飆出漲停炸量35萬張 「這檔」同步亮燈大噴20.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在記憶體族群同步飆漲帶動下，台股大盤今（28）日表現亮眼，加權指數最終收在32803.82點，走揚485.90點或1.50%，成交量1284...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3則留言
誰是台灣不熱門但「璞玉」股票？證交所點名十檔 統一、遠傳、和碩入榜
台灣指數公司新推出一個叫做「台灣璞玉指數」的新指數，從2026年1月26日起開始公布收盤指數。這個指數的概念很簡單，就是從上市公司中，找出獲利穩定、長期配息，但卻沒有被市場過度追捧的好股票，就像從石頭裡挑出還沒被打磨的「璞玉」，並點名有達到這些要求的個股分別是統一超、遠傳、和碩等。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 7則留言
目標價上調50%！晶圓大廠放量50萬張鎖漲停飆25年新高 旗下「這檔」年營收增281%同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導在AI人工智慧浪潮推動下，先進製程晶片供不應求，野村證券在最新報告中指出，半導體大廠台積電（2330）、三星（Samsung）將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美元指數跳水 新台幣早盤升快2角破31.3元
[NOWnews今日新聞]美元指數再跳水，一度失守96，創下近4年新低，加上台股上漲及出口商月底有拋匯需求，新台幣兌美元今（28）日早盤強升快2角，升破31.3元，一度來到31.292元。美元承壓原因...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4則留言
錯過起漲點？專家曝1年前買「這1檔」股票驚人獲利：現在進場還不晚
隨著AI熱潮持續延燒，被譽為「護國神山」的台積電，已成為全球人工智慧產業的重要風向標。從蘋果、輝達到各大科技巨頭，甚至各國政府與監管機構，目光幾乎同時聚焦在這家關鍵的晶片代工龍頭身上。如今，台積電正站在影響整個半導體產業未來的關鍵轉折點。外媒報導指出，如果投資者在一年前以1萬美元（約新台幣31萬元）購入台積電ADR股票，至今這筆投資已增值至約1.5萬美元（約新台幣47萬元），獲利相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
HBM排擠效應延燒到2027？「這檔DRAM製造商」先踩煞車！華邦電燙到炸出25萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導台股今（27）日盤中一度衝上32428.17點改寫新高，隨後高檔震盪；截至12點17分，加權指數報32315.70點，上漲251.18點、漲幅0....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
裕隆集團獲利大滿貫 2025上市公司全賺
裕隆集團挺過雙稅（關稅、貨物稅）亂流，旗下各上市公司2025年有望全數獲利，展現營運韌性。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮近日定調，2026年經營策略將以務實穩健經營為主軸，全力推動「品牌重塑」、「數位轉型」，深化「車輛製造到移動服務」的產業價值鏈整合，各公司樂觀今年業績穩增。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 4則留言
【台達電登基新二哥1】最多一張少賺37萬元！近6萬股東「懼高」搶下車虧大了
台達電（2308）股價直直衝，在上周五寫下1285元新天價後，市值不僅站穩3.3兆元大關，更一股作氣擠下鴻海（2317），正式晉升台股新二哥。不過，股價飆漲不少股東卻抱不住，從一個月前12月19日時股價值波段低點911元，當時股東人數達27.7萬人，至上周五最新數據僅剩21.8萬人，提前下車的6萬名股東最多一張少賺37.4萬元，令人大嘆可惜。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 5則留言
中鋼轉虧為盈！睽違9個月 去年12月稅前賺破3億元
中鋼受鋼鐵需求疲弱與原料成本上升影響，自去年第二季起連續8個月單月稅前虧損，但去年12月單月稅前淨利3.78億元，成功轉虧為盈。Yahoo股市 ・ 19 小時前 ・ 6則留言
外資撒錢撐盤 台積電、台股雙雙登頂/聯電量能開外掛 成交金額僅次權王/台達電登基新二哥 「含達」ETF全面開趴｜Yahoo財經掃描
美國大型科技股在公布財報前走揚，再加上記憶體、光通訊、太空類股跳漲，帶動標普500指數上漲0.41%、費城半導體指數勁揚2.40%，雙雙續寫歷史收盤新高，那斯達克指數也有上漲0.91%的表現；但健保類股重挫，拖累道瓊工業指數走跌0.83%。市場資金回流科技股，個股表現上，AI與資料中心相關題材持續發酵，推升科技權值股走勢，半導體族群表現尤為強勢，蘋果、輝達、微軟、亞馬遜、Google、博通、Meta等全數上漲，台積電ADR也隨族群走高1.69%，為相關供應鏈注入信心。亞股方面，區域股市氣氛偏多，日股小漲，韓股走強1.69%續創歷史新高；港股強漲2.58%，陸股同步走揚。 回到台股，今（28）日加權指數大漲485.90點，收在32,803.82點再刷新高，成交金額8,324.17億元，資金動能明顯放大。權王台積電(2330)續衝高天花板價，收1,820元穩居撐盤核心，帶動電子族群全面轉強；盤面焦點集中在半導體與記憶體題材，矽光子、航運相關族群亦獲資金青睞。整體來看，在外資買盤回流、權值股續強支撐下，台股延續價量齊揚的多頭格局。Yahoo財經編輯室 ・ 17 小時前 ・ 11則留言