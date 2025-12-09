PCB飆股大哥金居明天出關！11月營收創46個月新高

金居董事長李思賢看好明年營運更上層樓。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB飆股金居(8358)將在明日出關，解除分盤交易限制，恢復正常交易，金居因高階銅箔出貨帶動，今年獲利明顯成長，11月合併營收7.15億元，月增2.04%，年增27.81%，創下2022年2月以來46個月單月新高，累積今年1月至11月合併營收71.29億元，年增15.03%，公司預估今年第四季營運將是今年全年高峰，明年首季更是淡季不淡。

金居自結10月稅前淨利1.37億元，年增140.4%，單月淨利1.09億元，年增137.0%，單月每股盈餘0.43元，年增高達138.9%。金居表示，目前正加速台灣三廠蓋廠進度，趕在明年第四季開出產能，目前高階銅箔HVLP4產品已是主流，明年HVLP4產品有可能供不應求，公司現以HVLP3和HVLP4為主，新廠產能全部以HVLP4產品為主，看好明年營運與獲利有望再向上，在新廠加入後，2027年營收成長更強勁。

