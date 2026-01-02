PCB 與記憶體橫掃 相關ETF嗨翻天

台股示意圖。資料照



2025 年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃。其中如南亞科（2408）、尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。近1月績效前四強之台股ETF皆大漲逾4%，其中00947是唯一近一月大漲逾6%、近一季大漲逾2成之台股ETF，榮登績效雙冠王。

台新臺灣IC設計動能ETF基金研究團隊指出，AI 的熱潮由雲端中心擴展至邊緣運算終端，記憶體產業正面臨供需失衡。Google 和 Microsoft 等雲端巨頭的 AI 加速器（例如 TPU 和 Maia）需要 HBM（高頻寬記憶體）來支援。如果沒有足夠的記憶體晶片，客製化加速器的產能將受限。

市場消息指出，大型科技公司提高採購報價以確保訂單。一台 AI 伺服器的 DRAM 需求量是一般伺服器的 8 倍，NAND Flash 也需要 3 倍。生成式 AI（如 Gemini、ChatGPT）處理多媒體運算和簡報生成時，記憶體消耗量呈幾何級數增長。

法人指出，操作策略上，對於希望長期投資或分散風險的投資者，可透過台新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)進行投資。該ETF專注於台灣IC設計產業，前十大成分股包括華邦電、群聯、南亞科等，與記憶體循環高度相關。受惠於個股強勢表現推升ETF績效，建議投資人可以把握機會分批佈局，加入此波記憶體循環週期。

