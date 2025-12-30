PCH-191火箭彈射程涵蓋全台 落點精準

中共30日「正義使命-2025」軍演共射擊27枚火箭彈，落彈區分別落在我24浬線內及周邊，前國防部情研中心副主任孫秉中研判，擔任解放軍遠火部隊射擊任務的應是PCH-191遠程箱式火箭彈，第73集團軍砲兵旅所屬部隊射擊的彈藥是370公厘火箭彈，射程約300公里，目標區海面雖未布設標靶，但從中共公布影片來看，彈著點相當集中，所有火箭彈落點散布範圍不超過50米，相當於精準打擊。

孫秉中指出，PCH-191以「營」或「火力組」為基本作戰單元，可根據任務靈活調整，其動力系統配合液壓懸掛系統，能在野外快速架設發射陣地，確保「打了就跑」的生存能力。而裝填車與發射車底盤通用，可通過液壓機械臂在10分鐘內完成模組化發射單元的更換，大幅提升持續作戰能力。

孫秉中指出，目前解放軍陸軍各集團軍與新疆、西藏軍區所屬砲兵旅均編制有1個PCH-191營，另外東部與南部戰區各直屬1個遠程火箭彈旅，研判下轄4個PCH-191營，合計有23個PCH-191營，共276輛發射車。

孫秉中續指，解放軍大量部署PCH-191，其射程涵蓋台灣全境，研判將會取代短程彈道飛彈成為攻台的主要火力投射裝備；經過這次中共軍演的實彈射擊訓練之後，在賴清德政府宣布將耗費鉅資致力打造「台灣之盾（T-Dome）」之際，國軍更應關切與重視PCH-191的威脅。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則分析，共軍這次代號為「正義使命-2025」軍演有複合性目的，對台灣民眾施加心理壓力，及展現對台封控能力，可對台灣部分經濟活動造成影響。

蘇紫雲認為，如果遇到飛機延遲，造成搭機旅客不便，會形成對政府壓力。但是大家都有認知，「也許旅行會有一時的不便，但是長期的自由更是重要」。