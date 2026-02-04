PChome 24h宣布整合雙平台電子書會員串接

(記者謝政儒綜合報導)搶攻數位閱讀商機，PChome 24h購物今（4）日發布全台首家串接Readmoo讀墨會員電子書購買整合，成為全台唯一提供雙會員綁定（Kobo+Readmoo讀墨）的最便利購物平台。數位閱讀已成為主流消費趨勢，而站上兩大電子書平台（Kobo+Readmoo讀墨）總計近600萬本藏書，藏書量豐富且選擇多元。



根據PChome 24h購物銷售數據觀察分析，Kobo與Readmoo讀墨的電子書銷售量合計佔站上總電子書銷售量比達八成。看準此商機及2026國際書展話題熱度，PChome 24h購物宣布即日起同步開跑線上書展活動「Read the Moment：再懶也要認真讀」，線上書展聯慶網路書店全館書籍最低55折起，Kobo於即日起至2/8領券結帳享75折，單筆滿2,026元再抽2,026 P幣；Readmoo讀墨則於即日起至2/8提供單本78折、每月1-3日3本78折優惠。透過一站式選購，讀者可跨裝置於多款閱讀器軟體使用，PChome 24h購物成功簡化跨平台購書步驟，提供讀者更優質的消費體驗。



PChome 24h購物今（4）日正式上線全台首家串接Readmoo讀墨會員電子書購買整合。此新服務上線的優勢讓讀者只要透過一次的帳號綁定，即可在品牌專屬書櫃，購買後書籍自動即時入庫，並在購物時同時享有PChome 24h購物的網站檔期優惠與會員點數累積。另外，若剛好同時擁有2種電子閱讀器（Kobo+Readmoo讀墨）的使用者，可於各自品牌帳號下獨立管理，成功串接後讀者不須在不同書城間切換帳號，即可管理橫跨兩大平台的豐富館藏，為用戶打造直覺、流暢的數位閱讀體驗。



搭上2026國際書展熱，PChome 24h購物攜手合作夥伴提供限時購書方案開跑優惠活動「Read the Moment：再懶也要認真讀」，線上書展聯慶網路書店全館書籍最低55折起。Kobo於2/3至 2/8期間，天天領券享結帳75折，單筆消費滿2,026元再抽2,026 P幣（每日1名，共6名）；Readmoo讀墨線上書展自2/1起搶先開跑，至2/8前直購單本78折、每月1-3日3本78折優惠、2/3-2/8 Pubu 線上國際書展聯慶，享三本75折。