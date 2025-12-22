PChome 24h購物年度電子書Top10 《哈利波特》強勢霸榜
記者李鴻典／台北報導
PChome 24h購物於今（22）日發布「2025年度電子書銷售排行榜」，在台灣數位閱讀趨勢帶動下，PChome 24h購物電子書銷售額年增率達30%，目前電子書商品數量已佔整體書籍類別逾八成。此外，在電子閱讀器方面因彩色顯示技術的導入，有效提升漫畫與圖文書籍的閱讀體驗，因此帶動彩色機種銷售額年增達20%，顯示電子閱讀正邁向「彩色化」發展。
回顧2025年站上的消費購買數據，消費者在選書購買上內容偏好呈現「文學小說」與「心理勵志」兩大面向；其中，經典文學《【套書】哈利波特 1~7【繁體中文版25週年紀念首發】(Kobo/電子書)》系列適逢25週年，首度發行繁體中文電子書，在書迷的支持推動下，銷售表現位居第一。
經典回歸與智慧引領：閱讀市場從「功能導向」邁向「精神富足」
綜觀2025年度暢銷榜，呈現出「經典鉅作數位轉型」與「人生哲學剛需」兩大主軸。文學類別強勢回歸，其中《【套書】哈利波特 1~7【繁體中文版25週年紀念首發】(Kobo/電子書)》系列因繁體中文電子書首度上架及套書優惠策略，全系列即強勢攻佔榜單五席，顯示經典長銷作品在數位轉型後，仍具備強大的收藏效益與粉絲號召力。在非文學領域，讀者關注焦點從過往工具書等技術層面昇華至思維層面的精神追求；年度亞軍《納瓦爾寶典：從白手起家到財務自由，矽谷傳奇創投家的投資哲學與人生智慧》與第四名《張忠謀自傳：下冊 一九六四 ── 二〇一八》，皆非單純的理財或管理書，而是結合財富邏輯與生命歷練的宏觀智慧，反映出市場對於「智者導引」的渴望。
心理勵志類的《世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？》與《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課【瑞典每30人就1人閱讀．韓國2022讀者最愛年度之書】》持續熱銷，凸顯在快速變動的總經環境下，讀者對於內在探索、情緒修復與心靈安定的高度需求。整體而言，榜單結構顯示閱讀市場正由功能導向，轉為追求精神富足與經典價值。
PChome 2025年度電子書暢銷 Top10：
Top 1【套書】哈利波特 1~7【繁體中文版25週年紀念首發】（文學小說）
Top 2 納瓦爾寶典：從白手起家到財務自由（商業理財）
Top 3 世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？（心理勵志）
Top 4 張忠謀自傳：下冊 一九六四 ── 二〇一八（傳記回憶）
Top 5 渺小一生（上、下冊）（文學小說）
Top 6 哈利波特(5) 鳳凰會的密令（文學小說）
Top 7 哈利波特(7) 死神的聖物（文學小說）
Top 8 我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課（心理勵志）
Top 9 哈利波特(4) 火盃的考驗（文學小說）
Top 10 哈利波特(6) 混血王子的背叛（文學小說）
彩色閱讀器機型銷售年增20%，彩機、大尺寸螢幕與入門款的各據一方
隨著數位閱讀趨勢的發展，本年度電子書閱讀器硬體市場成長穩健，彩色機種銷售額年增達20%，主要歸功於Kaleido 3等彩色電子紙技術之突破，有效提升色彩飽和度並改善殘影問題，大幅優化漫畫、雜誌及專業教材等圖像內容之閱讀體驗。
10吋以上大尺寸機種整合手寫筆記、AI輔助及優異的文件閱讀體驗，針對專業工作者需求在高階商務與入門市場定位為高效「生產力工具」，儘管高階款平均單價較入門款高出5-7倍，仍在高階市場反映出明確的剛性需求。另外，以6吋黑白螢幕為主的入門型機種，憑藉親民價格、直覺操作與護眼特性，吸引通勤族群與初次接觸數位閱讀的消費者，純文字閱讀領域維持穩定的銷售表現。綜觀整體市場，各規格的電子閱讀器市場漸漸穩定，顯示此生態朝多元發展前進。
【2025年度閱讀器熱銷 TOP 3】
第一名：Kobo Libra Colour 7吋彩色電子書閱讀器| 白32GB，售價7,699元，贈200元專屬購書金。
第二名：文石 BOOX Note Air5 C 10.3 吋彩色電子閱讀器，售價15,980元，加購配件5折優惠。
第三名：HyRead Gaze Mini+ 6吋電子紙閱讀器，特價6,388元，買再送專屬購書金300元。
【PChome 24h購物 24力會員日】
聖誕狂歡週超狂回饋12/15-12/26 ：週四 P幣加碼限時回饋3%、週四 Hami加碼最高回饋5%、指定銀行最高回饋21%
12/15-12/25 App限定：玩遊戲最高拿240 P幣。
12/13-12/31 12月新會員首購現折250元，數量有限送完為止。
入冬後冷氣團一波波報到,今年的「開鍋」儀式也正式啟動,鍋物消費場景明顯由外食轉向居家。與往年相比,富邦媒momo購物網觀察,近一個月火鍋湯底與調理包銷售增幅高達200%,多功能電火鍋11月亦賣出近3,000台,顯示消費者開鍋不再以外出聚餐為主,而是轉向「宅家開鍋」,同時更加重視健康、便利,以及在家重現名店風味的完整體驗。
滿足入冬備料與居家開鍋需求,momo 同步祭出多項鍋物優惠活動。火鍋湯底與調理包品類自即日起至 12/31 推出單筆滿 2,000 元登記送 5% mo 幣 回饋,並於 12/22～12/28期間,加碼推出單筆滿額贈滴雞精活動,分別可獲得農純鄉紅棗枸杞滴雞精禮盒或娘家常溫滴雞精,讓冬季進補一次到位。鍋具方面,電火鍋將於 12/25 與 12/30 推出「超強廚電日」,多款商品最低 5 折起,活動當日單筆消費滿 999 元,還可登記抽 10% 回饋。
寒流來襲冷颼颼,即日起至2026年1月6日止,美廉社冬令進補冷凍火鍋湯底（限冷凍）/餃類/丸類全系列,消費滿299元送30元滿額折價券。
吃鍋湯底是靈魂,「海底撈鍋底（番茄酸香/輕油麻辣）」（200g）,百搭的經典湯頭,一包只要99元！吃火鍋少不了火鍋料,絕佳湯底配上澎派火鍋料,簡直是畫龍點睛！一包齊全的「阿中丸子海陸暖鍋組合包」（200g）1件159元、美味Q彈的「金利華魚包蛋」(150g)1包109元,還有造型喜氣的「金利華手作福袋」(150g)一包139元。
吃火鍋需要青菜解油膩,美廉社推出懶人必備「暖意入鍋火鍋菜盤」（300g）,營養均衡一盒配好,每盒85元。吃鍋想喝酒又怕負擔太重,「日本ASEED ASTER女王香檳無酒精氣泡飲（蘇維儂葡萄／夏多內白葡萄）」（350ml）讓你儀式感滿滿,現在1瓶59元,買一送一。
