PChome 24h購物年度電子書Top10 《哈利波特》強勢霸榜

PChome 24h購物於今（22）日發布「2025年度電子書銷售排行榜」，在台灣數位閱讀趨勢帶動下，PChome 24h購物電子書銷售額年增率達30%，目前電子書商品數量已佔整體書籍類別逾八成。此外，在電子閱讀器方面因彩色顯示技術的導入，有效提升漫畫與圖文書籍的閱讀體驗，因此帶動彩色機種銷售額年增達20%，顯示電子閱讀正邁向「彩色化」發展。

PChome 24h購物2025年度電子書Top10暢銷榜揭曉。（圖／品牌業者提供）

回顧2025年站上的消費購買數據，消費者在選書購買上內容偏好呈現「文學小說」與「心理勵志」兩大面向；其中，經典文學《【套書】哈利波特 1~7【繁體中文版25週年紀念首發】(Kobo/電子書)》系列適逢25週年，首度發行繁體中文電子書，在書迷的支持推動下，銷售表現位居第一。

經典回歸與智慧引領：閱讀市場從「功能導向」邁向「精神富足」

綜觀2025年度暢銷榜，呈現出「經典鉅作數位轉型」與「人生哲學剛需」兩大主軸。文學類別強勢回歸，其中《【套書】哈利波特 1~7【繁體中文版25週年紀念首發】(Kobo/電子書)》系列因繁體中文電子書首度上架及套書優惠策略，全系列即強勢攻佔榜單五席，顯示經典長銷作品在數位轉型後，仍具備強大的收藏效益與粉絲號召力。在非文學領域，讀者關注焦點從過往工具書等技術層面昇華至思維層面的精神追求；年度亞軍《納瓦爾寶典：從白手起家到財務自由，矽谷傳奇創投家的投資哲學與人生智慧》與第四名《張忠謀自傳：下冊 一九六四 ── 二〇一八》，皆非單純的理財或管理書，而是結合財富邏輯與生命歷練的宏觀智慧，反映出市場對於「智者導引」的渴望。

心理勵志類的《世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？》與《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課【瑞典每30人就1人閱讀．韓國2022讀者最愛年度之書】》持續熱銷，凸顯在快速變動的總經環境下，讀者對於內在探索、情緒修復與心靈安定的高度需求。整體而言，榜單結構顯示閱讀市場正由功能導向，轉為追求精神富足與經典價值。

PChome 2025年度電子書暢銷 Top10：

Top 1【套書】哈利波特 1~7【繁體中文版25週年紀念首發】（文學小說）

Top 2 納瓦爾寶典：從白手起家到財務自由（商業理財）

Top 3 世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？（心理勵志）

Top 4 張忠謀自傳：下冊 一九六四 ── 二〇一八（傳記回憶）

Top 5 渺小一生（上、下冊）（文學小說）

Top 6 哈利波特(5) 鳳凰會的密令（文學小說）

Top 7 哈利波特(7) 死神的聖物（文學小說）

Top 8 我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課（心理勵志）

Top 9 哈利波特(4) 火盃的考驗（文學小說）

Top 10 哈利波特(6) 混血王子的背叛（文學小說）

彩色閱讀器機型銷售年增20%，彩機、大尺寸螢幕與入門款的各據一方

隨著數位閱讀趨勢的發展，本年度電子書閱讀器硬體市場成長穩健，彩色機種銷售額年增達20%，主要歸功於Kaleido 3等彩色電子紙技術之突破，有效提升色彩飽和度並改善殘影問題，大幅優化漫畫、雜誌及專業教材等圖像內容之閱讀體驗。

10吋以上大尺寸機種整合手寫筆記、AI輔助及優異的文件閱讀體驗，針對專業工作者需求在高階商務與入門市場定位為高效「生產力工具」，儘管高階款平均單價較入門款高出5-7倍，仍在高階市場反映出明確的剛性需求。另外，以6吋黑白螢幕為主的入門型機種，憑藉親民價格、直覺操作與護眼特性，吸引通勤族群與初次接觸數位閱讀的消費者，純文字閱讀領域維持穩定的銷售表現。綜觀整體市場，各規格的電子閱讀器市場漸漸穩定，顯示此生態朝多元發展前進。

【2025年度閱讀器熱銷 TOP 3】

第一名：Kobo Libra Colour 7吋彩色電子書閱讀器| 白32GB，售價7,699元，贈200元專屬購書金。

第二名：文石 BOOX Note Air5 C 10.3 吋彩色電子閱讀器，售價15,980元，加購配件5折優惠。

第三名：HyRead Gaze Mini+ 6吋電子紙閱讀器，特價6,388元，買再送專屬購書金300元。

