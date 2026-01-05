PChome 24h購物廚餘機買氣年增9倍 環保神隊友最低23折起 台中市民手刀搶！

▲廚餘大師Pro FC-100TW 五合一家用廚餘機

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】台中市政府經濟發展局日前(1/2)啟動「家用廚餘機補助計畫」申請，凡設籍台中市並購買合規機型廚餘機，可申請5,000元補助。政策一出，加上農曆年前除舊佈新的需求，帶動廚餘處理家電需求瞬間引爆，「廚餘機」立刻躍升近期熱搜關鍵字；PChome 24h購物統計，因此次補助金額有感，「廚餘機」訂單量相較去年年增飆升9倍。其中以具備高溫烘乾研磨功能、免安裝且容量在2~5公升的機型最受青睞，顯示民眾在追求環保減量的同時，也高度重視操作便利性與補助後的超高CP值。

PChome 24h購物即日起推出「家電尾牙祭」，熱門機種現貨免等，全館指定機型最低5折起，若搭配台中市政府補助5,000元，與星展PChomePrime聯名卡最高6%回饋，新戶再享首刷禮贈1,000 P幣，補助加上優惠回饋最高上看萬元！針對消費者最關注的熱銷機型，PChome 24h購物熱銷廚餘機Top3首選推薦：主打美型與殺菌功能的「KUDI 庫迪3L UV智能廚餘機」，內建UVC紫外線殺菌燈與雙重活性碳濾芯，有效杜絕異味與細菌，下殺約23折，限時特價3,980元；銷售排名第二為擁有5公升大容量與高效研磨技術的「Foodcycler 廚餘大師Pro FC-100TW 五合一家用廚餘機」，能處理骨頭硬殼，是大家庭的廚房救星，優惠價12,280元；以及「KUDI庫迪4.5l DACO廚餘機PRO」優惠價6,990元，升級4.5公升大容量搭配強勁絞碎力，滿足高頻率開伙家庭需求。現在入手正是時機，輕鬆告別廚房異味、杜絕果蠅孳生，環保省錢一次搞定！

由於台中市政府補助名額有限，補助期間：自115年1月1日起至115年12月31日止或經費用罄即停止補助，建議市民朋友把握年前這波最佳優惠時機，及早下單並完成申請，不僅能替荷包精打細算，更能徹底解決剩食煩惱，為全家人打造一個乾淨衛生、無異味的舒適居家環境，優雅開心迎接農曆新年的到來！