PChome 24h購物《1111超狂回饋》 最高回饋上看45%

▲PChome 24h購物《1111超狂回饋》即日起強勢登場，最高回饋上看45%。（圖／PChome 24h購物提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】PChome 24h購物年度盛典《1111超狂回饋》 即日起盛大開跑 ，全站400萬件商品天天享優惠，祭出多重瘋搶激省優惠：「超級拉霸抽1,111 P幣/天天簽到」、「天天夜貓券折300」、「下單登記抽11,111 P幣」、「瘋搶超爆品」等，並攜手30家銀行/行動支付推出疊加優惠，指定信用卡最高回饋享41%，層層疊加，號召會員搶先享受折上折的有感促惠，全站最高享45%回饋！

今年更特別邀請四大韓流女神安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢驚喜登場！於11/6、11/10、11/11晚間8點開播，消費者只要鎖定官方直播，即可與四位女神甜蜜互動，並有機會獲得直播專屬折扣碼，最高現折250元，限時加碼優惠錯過不再！

即日起至11/12，PChome 24h購物雙11《1111超狂回饋》三大激省攻略馬上看：

第一招、全站豪撒千萬回饋！超級拉霸天天抽、深夜限定夜貓券天天領、新會員再送450PChome 24h雙11盛典火熱開跑，享全年最低折扣。即日起至11/16天天上活動頁面玩「超級拉霸機」，每日最高搶1,111 P幣，購物趣味滿分，抽越多省越多！此外，消費者可於即日起至11/8預領「早鳥超省券」，指定日消費滿5,000元即可現折400元；即日起至11/16每日凌晨00：00還可搶「夜貓券」，指定日消費滿3,500元即可現折300元；於11/1~11/16，更有天天下單滿5,000元登記抽最高11,111 P幣。晚間精彩活動再加碼！PChome 24h購物特別邀請安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢四位超人氣活動大使，於指定日期舉辦「看直播領折扣碼」活動，最高可享現折10%！粉絲千萬別錯過：

11/6 (四) 20:00~21:00：領折扣碼滿1,500折150

11/10 (一) 20:00~21:00：領折扣碼滿2,500折250

11/11 (二) 20:00~22:00：領折扣碼滿2,500折250

不僅如此，雙11期間每日晚間20點起全站更加碼最高滿額送5% P幣回饋（最高600 P幣），回饋名額有限，送完為止；指定日再享額外獲得限量5% Hami Point回饋（最高300點）、LINE POINTS最高4%(最高100點)等超值回饋。新會員也有好康！註冊立享450元大禮包，內含150 P幣及300元新客神券。雙11省最大，快來PChome 24h購物節瘋狂買！

第二招、每日瘋搶超級爆品！人氣國際大牌聯手出擊，驚爆優惠一網打盡

年度購物盛事來襲，PChome 24h購物今年祭出「1111超狂回饋」慶典，涵蓋3C家電、通訊數位、居家生活、美妝保養、日用清潔、戶外時尚等熱門品類，品牌陣容強大，優惠無限，全站最低折扣1.1折起！ 雙11期間不僅有 Apple、三星、Razer、GARMIN等國際一線品牌齊聚，更推出各式超殺限時特惠，讓消費者輕鬆一次購足智能家電、流行娛樂、美妝保養及熱門3C商品。想入手最新 iPhone 17、手機、平板、筆電或是螢幕？PChome 24h雙11購物節給你滿滿回饋，錯過今年就等明年！

重點優惠搶先看：

即日起至10/31每日限量，SK-II青春露230ml特價只要999元

11/1~11/11 Panasonic國際牌奈米水離子吹風機，每日限量499元

超級品類日優惠同步開跑，滿額再享高額回饋與折扣券

第三招、雙11狂灑回饋！30家信用卡、行動支付賺好康 回饋最高可疊加上看45%！

雙11購物就上PChome 24h購物，除了享超殺折扣，更要精打細算、搭配指定支付工具，把回饋賺好賺滿！今年整合信用卡與行動支付優惠，包含星展、玉山、國泰世華、富邦等多家銀行推出限時回饋，加上 Pi 拍錢包、全盈+PAY、悠遊付等多元支付工具，多重優惠一站整合。其中星展PChome Prime聯名卡回饋最強，活動期間（11/1～11/12）最高回饋上看41%；單筆分期滿14,000元再送2,600 P幣。國泰世華CUBE卡11/9～11/12最高享13.7%。台北富邦銀行信用卡單筆滿1.5萬元且分6期以上，享11%刷卡金回饋。另有全盈+PAY單筆消費滿30,000元贈2,000 P幣、玉山 Pi 拍錢包信用卡綁定 Pi 拍錢包新戶最高回饋15.5%、悠遊付滿千最高8%回饋，指定日滿額再領400元等超值回饋，多重優惠可疊加，買越多、賺越多，讓雙11購物更省、更有感！

PChome 24h購物雙11盛典，以最強品牌、最划算價格及多元品類，陪你度過年度最大購物狂歡！快來搶先鎖定心儀好物，省錢又安心！