PChome 24h購物《1111超狂回饋》 最高回饋上看45%
【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】PChome 24h購物年度盛典《1111超狂回饋》 即日起盛大開跑 ，全站400萬件商品天天享優惠，祭出多重瘋搶激省優惠：「超級拉霸抽1,111 P幣/天天簽到」、「天天夜貓券折300」、「下單登記抽11,111 P幣」、「瘋搶超爆品」等，並攜手30家銀行/行動支付推出疊加優惠，指定信用卡最高回饋享41%，層層疊加，號召會員搶先享受折上折的有感促惠，全站最高享45%回饋！
今年更特別邀請四大韓流女神安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢驚喜登場！於11/6、11/10、11/11晚間8點開播，消費者只要鎖定官方直播，即可與四位女神甜蜜互動，並有機會獲得直播專屬折扣碼，最高現折250元，限時加碼優惠錯過不再！
即日起至11/12，PChome 24h購物雙11《1111超狂回饋》三大激省攻略馬上看：
第一招、全站豪撒千萬回饋！超級拉霸天天抽、深夜限定夜貓券天天領、新會員再送450PChome 24h雙11盛典火熱開跑，享全年最低折扣。即日起至11/16天天上活動頁面玩「超級拉霸機」，每日最高搶1,111 P幣，購物趣味滿分，抽越多省越多！此外，消費者可於即日起至11/8預領「早鳥超省券」，指定日消費滿5,000元即可現折400元；即日起至11/16每日凌晨00：00還可搶「夜貓券」，指定日消費滿3,500元即可現折300元；於11/1~11/16，更有天天下單滿5,000元登記抽最高11,111 P幣。晚間精彩活動再加碼！PChome 24h購物特別邀請安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢四位超人氣活動大使，於指定日期舉辦「看直播領折扣碼」活動，最高可享現折10%！粉絲千萬別錯過：
11/6 (四) 20:00~21:00：領折扣碼滿1,500折150
11/10 (一) 20:00~21:00：領折扣碼滿2,500折250
11/11 (二) 20:00~22:00：領折扣碼滿2,500折250
不僅如此，雙11期間每日晚間20點起全站更加碼最高滿額送5% P幣回饋（最高600 P幣），回饋名額有限，送完為止；指定日再享額外獲得限量5% Hami Point回饋（最高300點）、LINE POINTS最高4%(最高100點)等超值回饋。新會員也有好康！註冊立享450元大禮包，內含150 P幣及300元新客神券。雙11省最大，快來PChome 24h購物節瘋狂買！
第二招、每日瘋搶超級爆品！人氣國際大牌聯手出擊，驚爆優惠一網打盡
年度購物盛事來襲，PChome 24h購物今年祭出「1111超狂回饋」慶典，涵蓋3C家電、通訊數位、居家生活、美妝保養、日用清潔、戶外時尚等熱門品類，品牌陣容強大，優惠無限，全站最低折扣1.1折起！ 雙11期間不僅有 Apple、三星、Razer、GARMIN等國際一線品牌齊聚，更推出各式超殺限時特惠，讓消費者輕鬆一次購足智能家電、流行娛樂、美妝保養及熱門3C商品。想入手最新 iPhone 17、手機、平板、筆電或是螢幕？PChome 24h雙11購物節給你滿滿回饋，錯過今年就等明年！
重點優惠搶先看：
即日起至10/31每日限量，SK-II青春露230ml特價只要999元
11/1~11/11 Panasonic國際牌奈米水離子吹風機，每日限量499元
超級品類日優惠同步開跑，滿額再享高額回饋與折扣券
第三招、雙11狂灑回饋！30家信用卡、行動支付賺好康 回饋最高可疊加上看45%！
雙11購物就上PChome 24h購物，除了享超殺折扣，更要精打細算、搭配指定支付工具，把回饋賺好賺滿！今年整合信用卡與行動支付優惠，包含星展、玉山、國泰世華、富邦等多家銀行推出限時回饋，加上 Pi 拍錢包、全盈+PAY、悠遊付等多元支付工具，多重優惠一站整合。其中星展PChome Prime聯名卡回饋最強，活動期間（11/1～11/12）最高回饋上看41%；單筆分期滿14,000元再送2,600 P幣。國泰世華CUBE卡11/9～11/12最高享13.7%。台北富邦銀行信用卡單筆滿1.5萬元且分6期以上，享11%刷卡金回饋。另有全盈+PAY單筆消費滿30,000元贈2,000 P幣、玉山 Pi 拍錢包信用卡綁定 Pi 拍錢包新戶最高回饋15.5%、悠遊付滿千最高8%回饋，指定日滿額再領400元等超值回饋，多重優惠可疊加，買越多、賺越多，讓雙11購物更省、更有感！
PChome 24h購物雙11盛典，以最強品牌、最划算價格及多元品類，陪你度過年度最大購物狂歡！快來搶先鎖定心儀好物，省錢又安心！
其他人也在看
2026年信用卡權益緊縮 換機票拿點數更困難
2026年信用卡權益將有不少變動，各大銀行陸續公告調整方案(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 11 小時前
New Balance $1,111鞋款開賣！ 運動強牌 $990起：adidas, MIZUNO, PUMA 免等雙11搶先購入！
當清晨的第一道光落在跑道上，城市還沒甦醒，你的節奏已經開始。 那是一種自由的聲音——心跳與鞋底擊地的共鳴。 不論是追風的跑者、街頭的型人，還是準備迎戰自己的日常英雄， 今年的雙11，運動強牌率先開跑，用100%正檔價點燃你的每一步動能。Yahoo好好買 ・ 4 小時前
限時$1,111開搶，AS集團：樂福鞋、穆勒鞋、平底鞋、高跟鞋等，百款女鞋特價入手攻略
原價5280的鞋款，現在限時特價只要$1,111，買一雙就省四千多！價格超級划算，就算是包色、包款，荷包也不會痛。這次AS集團品牌日把各種日常必備鞋款一次集合，不論是低跟鞋、高跟鞋、平底鞋、厚底鞋、毛毛拖鞋、樂福鞋、尖頭鞋、穆勒鞋，還是娃娃鞋等，每一雙都同時兼顧舒適和時尚。無論日常上班、逛街、還是出門吃宵夜，都能輕鬆搭出不同風格，一次入手幾雙，快速補齊鞋櫃裡應有的必備款，面對不同場合、天氣、心情、穿搭風格，打開鞋櫃都永遠有一雙最佳選擇。Yahoo好好買 ・ 1 天前
開獎啦！大樂透頭獎上看4.3億 最新獎號出爐
台彩大樂透今（28）晚開出第114000100期，頭獎獎金上看4.3億，號碼由小至大為05、08、11、12、18、39；特別號為：37。其他獎項獎號如下：．今彩539：18、20、25、29、31。台視新聞網 ・ 1 天前
今彩539派彩結果出爐！ 頭獎槓龜、貳獎開出204注
台彩今（29）日今彩539獎號開出26、32、33、36、39，晚間派彩結果出爐，本期頭獎無人中獎，貳獎開出204注，每注獎金2萬元。今晚539貳獎開出204注。圖／翻攝自台彩官網派彩結果及中獎號碼以台視新聞網 ・ 16 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 3 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 20 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 9 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 21 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 5 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 22 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 3 小時前