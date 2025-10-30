PChome 24h購物「1111 超狂回饋」祭萬元放大術 最高回饋上看45% 安芝儇、河智媛、朴旻曙、禹洙漢化身活動大使搶攻雙十一商機
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】PChome 24h購物「1111超狂回饋」熱力開跑，全台購物熱度全面引爆！自10/27暖慶起跑短短兩日，全站業績捷報頻傳，訂單量較上月同期勁增55%。對比活動開跑前，觀察站上銷售數據顯示，3C類別熱關銷品類TOP 3依序為清淨家電、3C資訊、主機，其中清淨家電品項成長最為突出，日用品、生活及食品也有亮眼表現，成為今年雙11最火熱的戰場。
▲PChome 24h購物邀請韓籍人氣啦啦隊安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢化身「雙11女神 活動大使」，全面搶攻雙十一商機
隨著雙11正檔即將於下周登場，恰逢11/5起的普發萬元與年末換購潮，雙重利多加持，民眾對於「怎麼讓這一萬元花得最聰明」討論熱烈，因此PChome 24h購物攜手全站百大品牌、30家大銀行與多元支付合作夥伴火力全開，豪撒千萬折價券，全站最高回饋45%，助力消費者將補貼發揮到最大效益！不只要讓消費者省更多，更祭出超殺優惠，包括每日00點限量開搶「夜貓券」，指定商品滿3,500元現折300元；同時推出11/8前預領的「早鳥超省券」，滿5,000元可折400元。支付優惠同步推出加碼優惠，Pi 拍錢包綁 玉山Pi 拍錢包信用卡 新戶最高享15.5%、悠遊付滿額再送400元，全方位助攻消費者將萬元補貼放到最大。
▲PChome 24h購物攜手站上百大品牌，即日起至11月16日推出天天雙品主打日，各類爆品輪番登場
此外，今年特別強化「購物娛樂化」體驗，特別新增「超級拉霸機」互動遊戲，每日最高可搶1,111 P幣；11/1起更有「天天下單登記抽11,111 P幣」活動，鼓勵消費者天天開買、驚喜連連。直播活動更是邀請韓籍人氣啦啦隊安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢化身「雙11女神 活動大使」，分別於 11/6、11/10、11/11 20:00起進行特派直播，與粉絲線上互動，觀看直播即可領取專屬折扣碼，最高現折10%，帶來熱度與優惠兼具的互動體驗。此外，PChome 24h購物持續深化與7-ELEVEN的「超速配」服務合作(限北北桃地區)，將挑戰雙11超速配送，讓消費者在雙11瘋搶熱潮中仍能享受快速收貨的便利體驗；更導入OPENPOINT點數折抵機制，結帳時可直接「1點折抵1元，折抵無上限」，購物回饋即時變現，幫助消費者用最聰明的方式把優惠放到最大。
PChome 24h購物於 10 月 1 日正式推出OPENPOINT點數折抵新機制，成功掀起會員熱烈迴響。上線首月綁定會員數即突破 50,000人，展現跨品牌整合的高度吸引力與市場潛力。觀察顯示，服務推出後約有30%為新加入或回流會員，顯示活動有效帶動會員基盤的活化與黏著度，亦顯示點數經濟生態圈的串聯，能提升消費者的購物意願和新客獲取，藉此帶來成長動能。隨著生態圈持續深化，會員可於 PChome 24h購物與實體通路靈活運用點數，打造「一點多用」的新型OMO (Online Merge Offline)消費循環，成功串聯線上線下流量，為平台經營注入強勁動能。
在物流升級部分，亦推出全新購物體驗「PChome 超速配」——挑戰雙11最速配送！10 月 15 日首發於北北桃地區上線的「PChome 超速配」服務，即繳出亮眼成績，上線兩周後使用該服務的訂單成長20%，顯示市場對「當日快速到貨」的高度需求，並體現「超速配」在高效物流與用戶體驗上的競爭優勢，為消費者帶來前所未有的即時、便捷購物感受。未來PChome 將持續深化與用戶的互動，實現「更快、更省、更貼心」的購物願景！
