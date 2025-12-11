PChome 24h購物1212年回饋盛典最後一波！尾牙豪禮鉅獻企業採購詢問度年增23％
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】歲末年終倒數計時，正式進入企業尾牙季與年末囤貨的最後衝刺期！PChome 24h購物搶搭年末購物熱潮，隆重祭出雙12最後一波強檔「1212年終回饋盛典」。隨著尾牙旺季來臨，受惠於台股屢創新高及 AI 半導體產業的強勁動能，今年科技業與上市櫃企業營收表現亮眼，帶動年末尾牙與明年春酒預算大幅加碼。
據 PChome 24h購物統計，今年12月「家電尾牙季」大宗禮品採購詢問度較去年同期勁揚23％；「1212年終回饋盛典」頁面搜尋量亦較上週成長近5成。其中，企業採購偏好鎖定「iPhone 17 Pro Max」與「任天堂Switch2」不僅帶動瀏覽人次，更拉抬3C影音類商品買氣，近一週搜尋量較上週增加近一成。綜合站上數據顯示，今年各大業者者在挑選尾牙禮物時，更傾向熱門3C數位商品及萬元智能家電。
為感謝消費者一年來的支持，PChome 24h購物「1212年終回饋盛典」活動期間天天最高送出1,212，更加碼全站指定滿3,500元即享登記送8% P幣的超值回饋（最高580 P幣，APP限定於隔日00:00搶先登記），讓每一筆消費都能放大價值。不僅如此，歡慶氣氛一路延續，即日起至12/15，天天都有「專屬品牌、品類日」輪番上陣。
其他人也在看
2025十大信用卡出爐！大全聯卡「黑馬」首年就攻第9 零售卡成今年主旋律
2025年即將邁入尾聲，Yahoo奇摩10日公布「2025十大信用卡榜」，從民眾熱搜度排名發現，今年「零售量販超市」卡取代旅遊卡成為熱搜主流！尤其是家樂福、大全聯（前身大潤發）從併購商戰打到卡戰，讓今年度熱門信用卡排名出現「大洗牌」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 57
2025年度熱銷榜，特殺39折起，各類Top3神榜：NB、NIKE、SK-II、雅詩蘭黛、LONGCHAMP、GOYARD，今年沒跟上的流行，一次補課！
這次都只挑「年度熱銷Top3」，不是小編說了算，而是靠實際銷量、網路呼聲、社群討論度一層層刷出來的真排行榜。能擠進前三名的都狠角色。Yahoo好好買 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
雙12環保杯/保溫瓶推薦、交換禮物必買： 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！聖誕限定色「草莓枴杖糖」Q爆了
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁雙12購物節推出買1送1、超殺特價，還有輸碼現折等眾多優惠...趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／射手座準備收禮物！3星座單身族有艷遇
生活中心／綜合報導今日是12月11日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出，本日射手將收到愛情禮物，另外3星座單身族也有好消息，金牛易有艷遇、處女座可提升桃花、魔羯座則是可結識異性。民視健康長照網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
冬季進補神隊友！從水波爐到電火鍋，讓你在家輕鬆煮出五星級暖心料理
隨著氣溫驟降，想喝熱湯、吃火鍋的慾望直線上升，現在正是升級廚房裝備的最佳時機。趁著雙12年末強檔優惠，快把這些「冬季料理神隊友」帶回家！象印更加碼抽iPhone17！無論是單身租屋族的快享鍋，還是家庭必備的水波爐、大容量鴛鴦鍋，都能讓你在寒冬中輕鬆端出暖心料理，工作再忙也能好好吃飯！Yahoo好好買 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
現在換電腦CP值最高！5折螢幕限量搶，Acer x 電暖器聯合品牌週，最高回饋萬元起！
近期記憶體市場因AI伺服器需求強勁，各類型商品開始出現缺貨潮，像是電腦設備的GPU、SSD均因市場貨況關係，紛紛開始調整售價，想要換新電腦設備不妨趁年底這一波購物平台雙12檔期，趁價格尚未全面漲幅前，採購最有CP值的設備！12/8-12/14acer與電暖器精選品牌聯合歡慶雙12，心動不如法上行動，陪你一起暖暖過冬天～Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
寒流週末到！雙12保暖神器推薦：超夯日本BRUNO暖杯墊、SPA泡腳機現省千元 交換禮物清單一次看｜揪愛Mei推好物
年末最後一波雙12優惠，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年末優惠檔期入手購物車清單，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著冷空氣一波波，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
今彩539頭獎開出！基隆中山區1注獨得800萬獎金
台彩9日晚間公布「今彩539」第114000297期獎號，本期開出頭獎1注，此注彩票由基隆市中山區西定路的「聯勝彩券行」售出，幸運兒可獲得800萬新台幣彩金。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 107
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 11
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 6
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 215
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 3
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 18
MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下
美國大學棒球再添「星二代」，日本名投達比修有的兒子Shoei，確定將加入美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）的NCAA一級球隊「海神隊」（Tritons），消息公布後立即引起日、美棒壇關注。達比修有兒子英文名字「Shoei」竟與大谷翔平英文名字「Shohei」竟只差一個字母。聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 1
釣到請1個月喝咖啡！ 咖啡店徵勇者移除「鱷雀鱔」
嘉義六腳鄉的三義村，村子裡面的放生池，被人丟進一隻俗稱鱷魚火箭的鱷雀鱔，吃掉了池裡的吳郭魚，讓村民很頭痛，於是當地咖啡廳的老闆娘發出通緝令，只要釣起鱷雀鱔的釣客，就有免費咖啡可以喝，一天一杯喝一個月，有中北部釣客特地跑來，9號上午這鱷雀鱔終於上鉤了。 #咖啡#鱷雀鱔#免費東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 3
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 15
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前 ・ 1