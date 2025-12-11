▲PChome 24h購物1212年回饋盛典最後一波！尾牙豪禮鉅獻企業採購詢問度年增23％

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】歲末年終倒數計時，正式進入企業尾牙季與年末囤貨的最後衝刺期！PChome 24h購物搶搭年末購物熱潮，隆重祭出雙12最後一波強檔「1212年終回饋盛典」。隨著尾牙旺季來臨，受惠於台股屢創新高及 AI 半導體產業的強勁動能，今年科技業與上市櫃企業營收表現亮眼，帶動年末尾牙與明年春酒預算大幅加碼。

據 PChome 24h購物統計，今年12月「家電尾牙季」大宗禮品採購詢問度較去年同期勁揚23％；「1212年終回饋盛典」頁面搜尋量亦較上週成長近5成。其中，企業採購偏好鎖定「iPhone 17 Pro Max」與「任天堂Switch2」不僅帶動瀏覽人次，更拉抬3C影音類商品買氣，近一週搜尋量較上週增加近一成。綜合站上數據顯示，今年各大業者者在挑選尾牙禮物時，更傾向熱門3C數位商品及萬元智能家電。

為感謝消費者一年來的支持，PChome 24h購物「1212年終回饋盛典」活動期間天天最高送出1,212，更加碼全站指定滿3,500元即享登記送8% P幣的超值回饋（最高580 P幣，APP限定於隔日00:00搶先登記），讓每一筆消費都能放大價值。不僅如此，歡慶氣氛一路延續，即日起至12/15，天天都有「專屬品牌、品類日」輪番上陣。