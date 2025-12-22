PDNob開箱：一次集結AI、OCR、轉檔功能的 PDF 編輯軟體

我們使用 PDF 文件時，可能第一個想到的就是 Adobe Acrobat。它的免費版本雖然很好用，但是只能檢視而不能編輯。若要編輯文件，就需要使用付費的 Standard 或 Pro 版本。 與其要有完整功能的付費版本，那不如來看看小編接著要介紹的 Tenorshare PDNob，它不僅功能完整，而且付費選項多元也更實惠。

在一般人的眼裡，大概都會認為PDF 編輯軟體只有編輯、轉檔、合併等基本功能。但是隨著時代變遷、資訊運算效能與資訊量的增加，快速掌握資訊與運用就顯得非常非常重要。而小編要介紹的這款 PDNob，不僅基本的 PDF 編輯軟體功能都有，而且更是集結了AI、OCR、轉檔功能。

什麼是 PDNob？下載與安裝教學

PDNob 是 Tenorshare 旗下的子品牌，而 Tenorshare 是全球知名的軟體創新領導者，它有超過 15 年的 AI 生產力工具研發經驗。PDNob 支援多項先進的應用技術像是 AI-OCR 與多語言處理，並且也提供專業級解決方案，如 PDNob PDF 編輯器與 PDNob 圖片翻譯器。那為何叫作 PDNob 呢? 其實它是由 PDF + Noble 所組成的，代表PDF界裡的菁英與專業。

我們到 PDNob主頁中，點選「免費下載」。再依據我們的電腦作業系統來選擇，Windows 版本或 macOS 版本都支援。小編這邊是以 Windows 版本來介紹，它的安裝檔案大小只有 2.07Mb。硬體安裝與軟體工具需求很低，Windows 版本只要最低要求是 512Mb 記憶體和 2Gb 硬體空間；Mac版本最低要求是 1GB 記憶體和 5GB 硬體空間。

安裝好之後，可選擇將它設定為預設開啟 PDF 編輯軟體。

PDNob 的基本功能介紹與快速導覽

PDNob 是一款 PDF 編輯軟體多合一工具箱，可應付一般日常文件處理與進階工作的需求，像是 PDF 編輯、格式轉換、OCR 文字辨識與 PDF AI 等主要常用功能。PDNob 在基本的 PDF 編輯與管理操作中，支援多種功能像是註解、合併、分割、壓縮、電子簽名，以及 PDF 的密碼保護與移除，讓我們在處理 PDF 文件上更加便利方便。

PDNob 介面設計上比 Adobe Acrobat 更為簡潔直覺，主要功能明瞭易懂，新手也可輕鬆快速上手。因為它把功能表整合在 PDF 編輯軟體的視窗上方，一目了然。

在使用之前，在 PDNob 主頁面右上角，點擊紅色箭頭所指的藍色小圖示。

它會跳出這個帳號中心視窗，這裡會顯示剩餘的雲端空間和 AI 積分點數。關於更多的 AI 積分使用，底下將會進一步的介紹。

PDNob 的核心主要功能

一款 PDF 編輯軟體是否好用，關鍵不在於功能有多「齊全」，而是在最常用的操作上是否真的省時、順手、可靠。在實際使用狀況中，多數人打開 PDF，往往只是為了直接修改文字或圖片、處理掃描檔進行 OCR 文字辨識，或將 PDF 轉換成 Word、Excel 等可再編輯的格式。這些使用需求頻率高，也最容易影響工作與學習的效率。

因此，本段會將重點放在 PDNob 的 PDF 編輯、OCR 技術與多格式轉換能力的評測上，實際測試其在文字與圖片編輯的流暢度、OCR 辨識的準確性，以及轉檔後版面還原的表現。至於合併、壓縮、註解與保護等等的運用，雖然 PDNob 同樣也具備，但屬於多數 PDF 編輯軟體的基本功能，本文將不再逐一展開說明。

1. 文字、圖片與頁面編輯

在最上面的那一排是主要的功能列表，其中「編輯」是最常用到的，它包含的功能從左至右分別依序以下所列：

編輯全部：編輯圖像、文本、表單。

添加文本：新增文字內容或標註。

添加圖片：插入圖片、附件圖檔 Logo。

連結：可設定跳轉頁面、打開網頁、打開文件等快捷路徑。

水印：加入品牌標誌或防偽資訊。

背景：變更或新增頁面底色

頁眉和頁腳／貝茨碼：增加頁碼或文件編號，方便順號與管理。

2. OCR 實測結果（ABBYY）

PDNob 內建的 OCR 功能，是採用專業級光學字元辨識引擎 ABBYY 。這項技術是廣泛應用在企業與專業文件處理系統上，所以辨識圖片與文件的精準度是相當可靠的。

在測試 OCR 辨識功能時，我們用一張學校活動表的圖片來當例子。直接匯入圖片檔案，讓 PDNob 進行文字辨識。

實際處理後，OCR 辨識率高達 95% 以上，轉換過後的文字或表格排版結構，也都能精準還原。

3. 多格式轉檔（以轉 Excel 為例子）

PDNob 支援超過 30 種格式，文件轉檔快速，可大大提升工作與學習效率。不論字型、圖片、表格等等，都可精準還原，省下再次整理的時間。

在功能列中的「轉換」支援以下轉檔的功能：創建 PDF、轉 Word、轉 Excel、轉 PowerPoint、轉圖像、轉為 PDF／A、更多(轉為RTF、EPUB或文本格式)以及可一次處理文件檔案的批量轉換。

這邊一樣用學校的活動圖表為例子，選取「轉 Excel」並啟用 OCR 後，轉換好的 Excel 表格就如左邊所示。

另外，如果是要處理大量的文件檔案，像是進行多頁加註浮水印、背景圖等等，可點擊上方的【批量工具】來進行。PDNob 也支援其他更多實用功能，例如：合併 PDF、壓縮 PDF、具備光學字元辨識（OCR）的掃描轉文字功能，大幅提升處理效率。

搭載 AI 的 PDF 編輯軟體

PDNob 不僅可進行基本的 PDF 編輯、多格式轉換、OCR 辨識，還可透過本身的 AI 功能來進行以下的功能：摘要 PDF、對話 PDF、翻譯 PDF、重寫 PDF、解釋 PDF。

我們以這篇《快速持續飲食習慣改變腸菌》的英文期刊來舉例，匯入 PDF 文件檔案之後，可依據需求來編輯。例如，要 Highlight 提亮文字就先反白句子，再點「高亮」按鈕。

在反白句子之後，它會跳出快捷編輯視窗。其中視窗底部那一列就是AI功能：續寫、縮寫、解釋、翻譯。

「翻譯」功能對於要看懂國際文章的用戶來說，是一大福音。PDNob 支援100多種語言，英文、日文、法文等等。直接就可翻譯好 PDF，專業又省時。

其他主要功能的介紹就如下，像是何在短時間之內從一大長篇文章抓出重點來？「總結」這項功能，就能助你一臂之力！「潤色」就是以多種敘述方式闡釋句子的意思；「續寫」就是小題大作的意思，進一步以更多文字來解釋與補充原來句子；「解釋」就是以白話文來敘述；「縮寫」就是重點濃縮。

身為以英美文學為本科的小編來說， PDNob 中 AI 的「潤色」功能真的讓人感到驚喜！因為它竟然提供多種修飾過的或是說修改過句子的特色功能。讓寫作內容變得更多樣化，而非一成不變的機器寫作樣式。這點真的滿佩服的！對於英語不是母語的人來說，真的是太方便了！接下來，我們再介紹如何與 AI 助理聊天以提升工作效率，幫助理解整份 PDF。

我們再以另一篇神經科學期刊文章《生理時鐘失調與老年癡呆症的關係》來舉例，點選右上角的AI圖示。開啟 PDNob PDF AI 功能，上傳 PDF 檔案到雲端即可啟動。點選同意條款後，就可開始。

上傳之後約一兩分鐘時間內，它會先整理出這篇 PDF 文件的重點結論，右下角欄位可輸入想要問的問題。它支援兩種 AI 模型，ChatGPT4 和 DeepSeek-R1，可任選一種。

我們用繁體中文來問 AI 問題，它就會以繁體中文來回答。另外，我們不用擔心整篇重要資料外洩，它只會將必要的資料傳送至所選我們選的 AI 模型中，而完整文件檔案並不會存儲在 GPT-4、DeepSeek AI 或其他 AI 伺服器上。

盡量在一句話中包含多個問題，因為每當使用一次AI助手功能，就會扣除 AI 積分。所以輸入比較關鍵且有用的問題，就是使用這個 AI 助手的技巧。換句話說，我們給予的指令問題越清楚，它的解答就越詳細。

AI 積分是 PDNob PDF 中 AI 的使用量和餘額的計算方法，也就是以扣點數方式進行。每問一個問題就消耗一積分，AI 提供的答案或文件分析不會消耗任何積分。當 AI 點數用完時，可加購 AI 擴充方案，每月只需 NT$280，即可獲得 2000 點數。如需要更多的點數，可再點此加購網站來加購額外點數。

獨特功能: 螢幕錄影截圖工具

PDNob 支援內建的截圖和螢幕錄影工具，不需要再開啟另一款軟體就可進行螢幕錄製。這項功能對於像是錄製教學影片中，有子母畫面的需求來說很方便。從「首頁」或「工具」欄位中，點選【螢幕工具】。

設定要錄製的畫面框架大小。

在工具欄位中，可調整喇叭聲音、麥克風收音大小、鏡頭開啟。

錄製過程中若想要增加特效說明，我們可點擊筆狀圖示，透過手寫塗鴉或拉箭頭方式來增加效果。錄製好的影片檔案會以 mp4 格式，儲存在你桌面上 PDNob PDF Editor 裡的 ScreenRecord 文件夾中。

PDNob 價格方案如何選擇？

PDNob 提供多種方案，有單月授權版、一年授權版和更超值優惠的永久授權版。針對企業用戶，也就是三人或以上的團體，它有提供團隊和商業的版本方案。

另外，免費版本基本上也可享用多種功能，主要差別在於它提供比較少的轉檔次數和浮水印次數，以及可運用的雲端空間也比較少。

PDNob PDF 編輯器軟體適合哪些人使用呢？

教育學術界中的老師與學生族群肯定是佔了大比例，尤其是要進行專題報告或作業的學生來說，它是提升效率的利器。一般的上班族也是一樣，面對大量雜亂的資訊，只要善加利用這款 AI 工具，就能快速抓住重點並且以簡報方式呈現。

另外，幫助整理眾多病人資料的醫院護理機構，也很適合這款 PDF 編輯器軟體。其他像是需要大量採購訂單與收據流程整理的製造業，或是需要數位化財務數據的銀行金融業與科技產業等等。

編輯總結

PDNob 作為一款PDF 編輯軟體來說，它已經是跳脫了單純的傳統 PDF 編輯功能，轉而邁向更多無限可能的智慧工具。所以說「工欲善其事，必先利其器」，面對 AI 時代的到來，不要害怕人工智慧會搶了人類的工作，反而我們要趁機因應時勢，好好利用並讓它成為輔助我們的有用工具。PDNob 操作簡單，介面使用體驗真的非常簡潔。它讓 PDF 編輯體驗變得很簡單，且又能提升我們的工作效率。

APP及資料來源：Tenorshare

