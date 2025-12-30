Peanuts x Anya Hindmarch聯名系列 跟著Snoopy登山露營去

Peanuts x Anya Hindmarch二度合作以Beagle Scouts探險小隊為靈感。（CLUB DESIGNER提供）

1987年創立的英國配件設計師品牌Anya Hindmarch延續去年Peanuts文具店的成功熱潮，推出全新Beagle Scout聯名系列，向Snoopy率領的Beagle Scouts探險小隊致敬，讓漫畫中充滿冒險精神、幽默與溫度的俏皮世界，轉化為實用性的時尚配件。

Snoopy Mortimer包款。NT$96,580（CLUB DESIGNER提供）

Woodstock掛飾。NT$6,580（CLUB DESIGNER提供）

Anya對Beagle Scouts的熱愛、與Snoopy帶領Woodstock及夥伴們行軍、露營、划船的畫面，充滿童趣，更象徵勇氣、友誼與探索世界的精神；這份情感成為本系列的核心靈感，全系列將角色插畫、探險徽章與細膩小細節融入，從品牌標誌性的Mortimer包款、尼龍包系列、斜背包到皮革小物與生活配件，皆展現Anya Hindmarch所擅長「低調中藏趣味」的設計美學。

Snoopy尼龍包系列後背包。NT$29,580（CLUB DESIGNER提供）

Snoopy Camping in Monday耳機包。NT$14,580（CLUB DESIGNER提供）

Peanuts x Anya Hindmarch的二度合作，在這一次推出趣味小物組合，以「可被日常使用的收藏品」為概念，包含不同顏色的Snoopy圖樣絲巾、貼紙，還有蘊含天然精油的香氛片、俏皮鞋帶構成的不同組合。現在全品項皆在CLUB DESIGNER大安旗艦店販售。

