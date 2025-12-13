Pebble品牌繼今年8月正式回歸，並且推出Core 2 Duo與Core Time 2兩款智慧手錶後，稍早又宣布推出一款名為「Index 01」的智慧戒指。

Pebble推出極簡智慧戒指「Index 01」：不用充電、按下就能錄音、未來可串接ChatGPT等AI服務

不同於市面上Oura Ring或Galaxy Ring都在拚命塞入健康感測器，Index 01的設計則是簡單到近乎「反科技」，幾乎就是一款帶有麥克風的指環，唯一的用途就是讓你隨時隨地錄下腦中的靈感。

按下即錄、大腦的「外接記憶體」

Index 01的使用情境相當直覺。當你走在街上、或是手邊不方便拿出手機時，突然靈光一閃，只要按下戒指上的按鈕，對著它輕聲說話，戒指就會將語音轉為文字，並且發送至手機端的筆記App儲存。

Pebble創辦人Eric Migicovsky將其形容為大腦的「外接記憶體」 (external memory)。這款戒指沒有螢幕、沒有通知震動，甚至沒有強制導入目前氾濫的AI功能(僅保留語音轉文字)，目的就是讓你不用為了記下一句話而特地把手機從口袋或包包裡挖出來。

此外，由於必須按下實體按鈕才會啟動錄音，使用者完全不必擔心它會像某些智慧音箱一樣全天候監聽私人對話，同時無需支付任何訂閱費用。

續航力達「數年」、完全免充電

Index 01的體積與一般結婚戒指差不多，並且具備防水功能。最令人驚豔的規格莫過於其電力表現——官方宣稱其電池續航力可達「數年」，而且完全不需要充電。

這意味著使用者可以像佩戴飾品一樣全天候戴著它，直到養成「有想法就按戒指」的肌肉記憶。

開源架構，未來可玩性高

雖然Index 01目前功能單純，但Eric Migicovsky強調這是一款「開源」 (open source)產品，Pebble特別「留了後門」讓社群對其進行客製化。

他想像未來開發者將能整合各類AI語音代理，讓這枚戒指能與ChatGPT、Beeper或Google服務連動，成為最輕便的AI入口。

上市資訊

Pebble Index 01目前已開放預購，支援iPhone與Android裝置。早鳥預購價為75美元 (約新台幣2450元)，預計於2026年3月開始出貨，屆時正式售價將調回99美元。

