PEDRO找浪浪拍年度紀念冊 狗狗變身時尚主角

狗狗「后羿」與Demi Maxi皮革肩背包，NT$4,990。（PEDRO提供）

PEDRO在2026年一開始結合寵物影像，攜手三牲工作室打造毛孩專屬的年度紀念冊，以來自中途之家珠式會社的6隻狗狗為主角，包款與鞋履反而成為風格的延伸，變身為一種襯托，凸顯毛孩們自然不造作的可愛魅力，也讓牠們每隻都成為封面人物。

狗狗「Tigerma 」與仿羊毛皮革拖鞋，NT$3,190。（PEDRO提供）

而PEDRO的全新商品裡，女士單品以柔和中性色調與俐落線條，勾勒出實用與美感兼具的日常輪廓：從輕巧的淺棕褐色迷你肩背包到Demi各個款式，呼應多元的生活場景；鞋款方面，仿羊毛皮革拖鞋以麂皮與人造羊羔絨營造溫暖氛圍、皮革後帶高跟鞋則以雕塑感鞋跟與流線輪廓，展現優雅而現代的女性氣質。

狗狗「可頌」與皮革後帶高跟鞋，NT$3,390。（PEDRO提供）

男士單品中，廣受歡迎的Hybrix皮革便士樂福鞋在經典輪廓中注入厚實的鞋底設計與搖滾氣息，展現率性不羈的風格；James皮革背包則以沉穩色調與俐落造型，刻畫都會男性的自在節奏。

狗狗「莎莎」與Demi皮革手提包，NT$5,690。（PEDRO提供）

