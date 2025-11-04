Peekaboo 變身「小洞窟」？FENDI「Rock the Craft 2.0」親眼見證藝術誕生

（圖／品牌提供）

每年都讓人期待的 ApritiModa 又來啦！這個在義大利語意為「打開時尚」的活動，也是最能代表「匠心 × 創意」的年度藝術盛事，FENDI當然共襄盛舉、於 ApritiModa 2025 呈獻 Rock the Craft 藝術盛會～

（圖／品牌提供）





藝術家 Edoardo Piermattei 再次攜手 FENDI 皮革與皮草工坊工匠，在全新開幕的 Palazzo FENDI Milano（米蘭蒙特拿破崙大街1號）帶來震撼回歸—《Rock the Craft 2.0》，一場讓工藝變得搖滾、讓皮革開口說故事的展演。

（圖／品牌提供）





在精品店三樓的工坊裡，來賓可近距離觀賞 EdoardoPiermattei 與 FENDI 工匠的即席創作，從雕塑到皮革、從靈感到成品，全都真實上演。本次展出包括 Piermattei 全新演繹的 ArtistPeekaboo 包款與藝術作品，並以皮革與皮草重新詮釋為皮革及皮草 Peekaboo 包款與 Fur Tablet，可接受特別訂製服務。

（圖／品牌提供）





Piermattei 表示新作的創作靈感來自法國拉斯科洞窟，壁面雕塑的故事啟發他與 FENDI 的二度合作，將洞穴的內部空間重構於經典 Peekaboo 包身之上。藝術家透過雙手與黏土塑形，尋找一種柔軟的回歸感，藉由材質、觸感與姿態，重現純粹的童心。如同 Peekaboo 名稱源自兒童遊戲「躲貓貓」，作品以觸覺與驚喜為語言，化為一座可隨身攜帶的「小洞窟」，象徵創作的起源與靈感的庇護所。

（圖／品牌提供）

此外，現場還將展出Edoardo Piermattei 為 Palazzo FENDI Milano 開幕打造的首度合作系列 Rock the Craft，以皮革與皮草重新演繹藝術之姿。每一件作品都像是手作與想像的對話，結合義大利製造的極致工藝與FENDI 一貫的創意實驗精神。

（圖／品牌提供）





這場展覽不只是藝術，更是一場關於觸感、童心與靈感的冒險。在 Rock the Craft 2.0 的世界裡，FENDI 用雙手告訴我們—真正的奢華，不只是看見，而是「感受」。

