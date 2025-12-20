PeoPo公民新聞獎今頒獎 「偏鄉行動雜貨店」獲肯定【涉己新聞】

世新大學學生黃子宜說：「山上其實很多的獨居長者，他們平常其實是，如果需要有一些蔬菜水果的話，他們沒辦法下山，所以會需要這台菜車，就是它也探討了就是，台灣社會目前高齡化的問題。」

世新大學學生鄭安琪則說：「這一趟去採訪最大的收穫應該是，原來還有這麼一些角落，還有那麼多人在默默的為這個社會付出。」

黃子宜跟鄭安琪是新聞系的學生，這次她們深入偏鄉實地採訪，就是希望透過報導，讓社會看到更多需要被關注的議題，雖然兩人都直呼採訪過程真的辛苦，但未來還是想朝記者這條路走。而主辦單位公視基金會董事長胡元輝則期盼，未來公民新聞能更多元，嘗試朝重大議題、理性論辯交流的方向邁進。