Perfume西脇綾香另一半可不是「一般男性」！網友追查竟是PORTER第4代社長

日本電音女子團體Perfume今年9月震撼宣布，明年開始「暫停活動」，成員西脇綾香11月在Instagram宣布結婚，甜蜜表示另一半是鐵粉的「一般男性」。日媒挖出，西脇的丈夫一點都不一般，竟是知名包包品牌PORTER母公司第4代社長！

36歲的西脇在社群宣布結婚，發文以一句「我和一位一般男性結婚了」開場，透露老公身分「是多年好友，更是Perfume的忠實粉絲...」，甜蜜地表示「和粉絲結婚是我的夢想。10幾歲的我，恭喜妳！」

日媒及網友調查後發現，與西脇結婚的正是PORTER母公司「株式会社吉田」社長、41歲的吉田幸裕。

吉田幸裕畢業於名校慶應大學商學部，據網友表示，在校時他曾是相撲選手，還是柔道社主將，可謂文武雙全，大學畢業後就赴包包大國義大利深造。根據網友上傳的照片，大學時代的吉田幸裕有幾分神似演員山本耕史。

據報導，株式会社吉田年營收超過200億日圓（約40億元台幣），吉田幸裕年薪推估介於3000萬至5000萬日圓（約599萬至998萬元台幣）間。

西脇稱另一半是多年好友，而她私下本來就愛用PORTER。2023年9月為慶祝Perfume粉絲俱樂部成立15週年所推出的紀念商品中，就包括和株式会社吉田合作的聯名包款。據說這次聯名合作，讓雙方感情更進一步。

2023年9月為慶祝Perfume粉絲俱樂部成立15週年，Perfume和PORTER合作推出聯名包款。翻攝自X平台

對於媒體追問，西脇的經紀公司表示，11日公布的婚訊已是能透露的所有內容。株式會社吉田則回應「公司不便回答私事」。

PORTER前身是吉田鞄製作所，由吉田吉藏於1935年創立，吉田幸裕是吉田吉藏次子的兒子。吉田鞄製作所1951年改組為株式会社吉田，1962年推出品牌「PORTER」，演員木村拓哉在《戀愛世代》、《美麗人生》等日劇背著該品牌包包，因此大紅。

PORTER在台灣有合作廠商Porter International，因此在台頗受歡迎，之後爆發商標爭議，纏訟多年後兩造和解。

