Perfume西脇綾香閃嫁「一般男粉絲」 丈夫竟是PORTER包母公司第4代社長

陳宣如記者／綜合報導

日本人氣電音女團Perfume的36歲成員西脇綾香（A-chan）於本月11日閃電宣布結婚喜訊，對象是一名圈外人士，她並在社群平台稱對方為「一般男性粉絲」，引發網路討論。然而根據日本媒體《女性SEVEN》報導指出，西脇綾香的丈夫實際身份非凡，是日本知名皮革包品牌「吉田（吉田カバン）」的第四代社長吉田幸裕，現年41歲，旗下主力品牌就是「PORTER」。

Perfume曾與吉田包旗下品牌POTR推出限定聯名包。（圖／翻攝自Perfume官網）

報導指出，兩人最早是透過朋友介紹相識，長期維持朋友關係。知情人士透露，吉田幸裕在西脇綾香過去的戀情中曾以朋友身分傾聽她的心情，兩人在西脇綾香回復單身後，關係逐漸轉為戀人，交往期間雖短，但一開始就考慮過結婚，進展快速。西脇綾香有一陣子一度體重驟減，令粉絲十分擔心，吉田幸裕則是開始模仿她的飲食習慣成功瘦下來，是能夠理解並支持她的人。雙方的友人表示，「吉田先生是最理解a-chan的人，也是能讓她感到最安心的存在」。

根據報導透露，西脇綾香的丈夫吉田幸裕在接任吉田カバン社長前，曾在慶應大學畢業後表示：「因為是自家企業，不能抱著輕鬆心態隨便進入。」因此他選擇前往義大利專門學校學習，並在當地累積工作經驗，直到29歲回國後才加入公司。在公司內部，他曾在品質管理等多個部門累積實務經驗。2020年7月，疫情期間的36歲，他正式接任公司社長。知情人士表示，吉田學生時代熱衷柔道，是運動型青年；雖出身企業家家庭，但性格不驕傲、也不拘謹，工作與生活均平衡發展。

西脇綾香老公是「吉田包」社長吉田幸裕。（圖／翻攝自X平台 @SENKENplus）

吉田カバン創立至今已有90年歷史，旗下主力品牌「PORTER」在東京、大阪設有直營店，也在全國百貨公司及海外地區包括香港、澳門、台灣均有據點，是日本首屈一指的袋包製造商，吉田幸裕則是繼第一代祖父、叔叔、父親之後的第四代社長。

吉田包公司相關人士表示，吉田幸裕接任後將公司營業額從疫情前的182億日圓提升至超過200億日圓。旗下經典產品「TANKER」系列靈感來自美國空軍MA-1飛行夾克，1983年開始生產，去年首次推出以100%植物來源製成的尼龍，實現全球量產化。吉田幸裕曾在接受一家經濟雜誌採訪中表示：「雖然價格翻倍，但希望五年、十年後回頭看能認為自己選擇了正確的道路，因此每一步都謹慎而又果敢地做出判斷，並付諸行動。」

西脇綾香（中）的婚訊公布後，邀請隊友大本彩乃（左）與樫野有香（右）擔任證婚人。（圖／翻攝自IG @a_chan.prfm_p000001）

西脇綾香的婚訊公布後，邀請隊友大本彩乃（NOCCHi）與樫野有香（KASHIYUKA）擔任證婚人；Perfume也在出道20周年之際，無預警宣布進入休團期。

