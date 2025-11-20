Perfume西脇綾香閃嫁「一般男粉絲」 丈夫竟是PORTER包母公司第4代社長
陳宣如記者／綜合報導
日本人氣電音女團Perfume的36歲成員西脇綾香（A-chan）於本月11日閃電宣布結婚喜訊，對象是一名圈外人士，她並在社群平台稱對方為「一般男性粉絲」，引發網路討論。然而根據日本媒體《女性SEVEN》報導指出，西脇綾香的丈夫實際身份非凡，是日本知名皮革包品牌「吉田（吉田カバン）」的第四代社長吉田幸裕，現年41歲，旗下主力品牌就是「PORTER」。
報導指出，兩人最早是透過朋友介紹相識，長期維持朋友關係。知情人士透露，吉田幸裕在西脇綾香過去的戀情中曾以朋友身分傾聽她的心情，兩人在西脇綾香回復單身後，關係逐漸轉為戀人，交往期間雖短，但一開始就考慮過結婚，進展快速。西脇綾香有一陣子一度體重驟減，令粉絲十分擔心，吉田幸裕則是開始模仿她的飲食習慣成功瘦下來，是能夠理解並支持她的人。雙方的友人表示，「吉田先生是最理解a-chan的人，也是能讓她感到最安心的存在」。
根據報導透露，西脇綾香的丈夫吉田幸裕在接任吉田カバン社長前，曾在慶應大學畢業後表示：「因為是自家企業，不能抱著輕鬆心態隨便進入。」因此他選擇前往義大利專門學校學習，並在當地累積工作經驗，直到29歲回國後才加入公司。在公司內部，他曾在品質管理等多個部門累積實務經驗。2020年7月，疫情期間的36歲，他正式接任公司社長。知情人士表示，吉田學生時代熱衷柔道，是運動型青年；雖出身企業家家庭，但性格不驕傲、也不拘謹，工作與生活均平衡發展。
吉田カバン創立至今已有90年歷史，旗下主力品牌「PORTER」在東京、大阪設有直營店，也在全國百貨公司及海外地區包括香港、澳門、台灣均有據點，是日本首屈一指的袋包製造商，吉田幸裕則是繼第一代祖父、叔叔、父親之後的第四代社長。
吉田包公司相關人士表示，吉田幸裕接任後將公司營業額從疫情前的182億日圓提升至超過200億日圓。旗下經典產品「TANKER」系列靈感來自美國空軍MA-1飛行夾克，1983年開始生產，去年首次推出以100%植物來源製成的尼龍，實現全球量產化。吉田幸裕曾在接受一家經濟雜誌採訪中表示：「雖然價格翻倍，但希望五年、十年後回頭看能認為自己選擇了正確的道路，因此每一步都謹慎而又果敢地做出判斷，並付諸行動。」
西脇綾香的婚訊公布後，邀請隊友大本彩乃（NOCCHi）與樫野有香（KASHIYUKA）擔任證婚人；Perfume也在出道20周年之際，無預警宣布進入休團期。
更多三立新聞網報導
朋友變情人／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚
相識隔天閃婚！1個月後老婆「這原因」跑了 男向婚友討百萬聘金
陳奕宣布當爸「閃婚五分埔千金」老婆生完仍超美！笑喊寶寶是最強小三
粉絲變正宮！人氣女星拋閃婚震撼彈 甜喊「和粉絲結婚是我的夢想」
其他人也在看
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
認愛小7歲廚師男友！小禎鬆口「再婚進度」 揭女兒跟他私下真實互動
小禎日前認愛小7歲廚師男友Alan，昨首度公開現身活動，她受訪透露兩人穩定交往半年，坦言正處於熱戀期，但還沒想到再婚這一步，爸爸胡瓜已見過對方，但媽媽秀秀還沒，她也還沒見過男方的家人，對於是否再婚，她表示一切順其自然。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表
47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
國寶級帥哥死會！親密擁抱年上美女被直擊 他大方認愛：是我最重要的人
26歲日本男星水上恆司有著「國寶級帥哥」的美譽，出道至今也累積不少戲劇作品，讓觀眾留有印象。今（19日）他遭到媒體直擊在賣場跟另一名女子互動熱絡，對此，水上恆司大方認愛，坦承兩人正在交往。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 1 天前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
范冰冰赤腳踩牛糞！「7天不洗腳」嚇壞劇組 他狂嗑60顆蘋果硬撐拍攝
第62屆金馬獎最佳劇情片等8項大獎入圍的電影《地母》，自東京國際影展首映後好評不斷，導演張吉安今天（11/19）專程自馬來西亞來台，與片中「范冰冰兒子」白潤音一起出席記者會。《地母》描述范冰冰所飾演的農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日，晚上則化身解降師替人驅邪避凶。然而一頭消失的水牛，卻暗示著即將到來的詛咒，與那段塵封的過往。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 1 天前
陳美鳳緊急飛泰國慶生！對象是超大咖天后 全體變裝傳統服飾變小嫩妹
資深女星陳美鳳昨（17日）分享飛往曼谷，與多年好友藍心湄一起慶祝 60 歲生日的歡樂旅程。雖然兩人性格南轅北轍，一位細膩溫柔、一位快人快語，但多年的深厚情誼讓這趟生日旅行顯得特別珍貴。陳美鳳笑說：「朋友之間彼此互補，只是妳補我比較多啦，還好有妳！」充滿暖心感情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小禎熱戀滿臉春風 笑曝小7歲男友跟女兒「天天鬥嘴」
小禎9月大方認愛小7歲的廚師男友Alan，春光滿面的她19日出席保養品牌10週年記者會，笑說男友與女兒Emma互動融洽，甚至常常因為無聊小事鬥嘴。兩人交往不到半年，小禎認為現在談再婚都還太早，「我們兩個都是順其自然，沒有要給彼此太大壓力。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
喬妹回來了！宋慧喬激短澎澎卷髮「重現初戀神顏」粉狂讚：根本洋娃娃
宋慧喬18日公開多張照片，一會兒是短髮、一會兒又是長直髮，展現多變造型。短髮造型的她穿上亮橘針織、祖母綠襯衫、酒紅裙，蓬鬆微卷短髮加上眉上瀏海的造型，散發俏皮又可愛的娃娃感，完全顛覆過去的成熟形象。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
安心亞被爆「阿Ken親送甜甜圈到劇組」！ 超羞反應曝光
集齊這麼多大咖女星，其中闊別台灣電影47年的翁倩玉，導演林孝謙為確保她的體力，還先抽空去看她的演唱會。75歲的翁倩玉看到劇本就心動，發願希望這部片是自己人生下半場新的開始，並幽默表示：「不一樣的是，我現在會說台語了！」而陳意涵的角色，林孝謙說這個角色必須是媽...CTWANT ・ 23 小時前