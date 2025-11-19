Perfume西脇綾香「粉絲老公」竟是吉田包少東 接家族企業年賺200億

Perfume西脇綾香（左圖）的圈外粉絲老公，今被日媒爆料其實是吉田株式會社第四代社長吉田幸裕。翻攝IG@a_chan.prfm_p000001、翻攝X@SENKENplus

日本電音夯團Perfume成員西脇綾香（a-chan）上週二（11日）宣布與「粉絲」結婚，今（19日）被日媒起底這名粉絲來頭不小，其實是以「吉田PORTER包」聞名的吉田株式會社第四代社長吉田幸裕！

少東「大仁哥」從粉絲變老公

41歲的吉田幸裕被形容神似男星山本耕史。翻攝X@SENKENplus

綜合日媒報導，西脇綾香的圈外老公的確是她的粉絲，但家底也十分雄厚，知情人士透露，「說他是吉田包的社長，應該就知道了！」報導指出現年41歲的吉田幸裕，與小5歲的西脇綾香多年前透過朋友牽線認識，一直維持著朋友關係，西脇綾香先前有感情苦惱時，還曾與吉田幸裕吐苦水，沒想到西脇綾香與前男友分手後，反而與一直以來以好友身分相處的吉田幸裕看對眼，甚至戀情修成正果，步入結婚殿堂。

西脇綾香前年曾曬出揹著POTR的包包，該包款也是團體與品牌的限定聯名款。翻攝IG@a_chan.prfm_p000001

吉田幸裕接家族企業！營收破200億日圓

吉田幸裕是家族企業「吉田株式會社」的第四代社長，公司以主力品牌PORTER聞名，在東京、大阪設有直營店，也遍及日本全國百貨，甚至開到香港、澳門、台灣，是擁有90年歷史的日本知名包袋品牌。

身為第4代接班人的吉田幸裕，自日本名校慶應大學畢業後，在身為前任社長的父親建議下，前往義大利專門學校研習包款設計，累積實務經驗後於29歲返日進入公司，歷練品質管理等多部門，36歲正式接任社長。公司內部人士透露，「他把公司從疫情前的182億日圓營收，帶到如今超過200億，是非常能幹的經營者。」是具有熱情與行動力的年輕社長。

有熟識人士形容吉田幸裕「外型高挑斯文、神似男星山本耕史，非常誠懇，對工作投入且充滿熱情」，還有友人透露，「他學生時代熱衷柔道，是個運動健將。雖然是少東，卻不會擺架子，個性隨和，有工作也懂生活，是很討喜的人。」據悉，他已悄悄向身邊友人報告結婚喜訊。

Perfume熱愛吉田包

Perfume揹著限定包款。翻攝Perfume官網

而西脇綾香所屬的Perfume也與吉田包互動良好，除了3位成員都是品牌愛用者，2023年9月Perfume還與吉田包旗下品牌POTR推出限定聯名包，三位成員甚至親自參與布料、色調等細節討論，極度講究細節。

對於相關報導，吉田株式會社僅回應「屬於私人領域，公司不便回答」。而西脇綾香的經紀公司也口徑一致表示，「11日公布的內容就是全部。」



