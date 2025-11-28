Perplexity敲警鐘！AI搜尋新創App下載量雪崩80%：為何黃仁勳曾誇獎好用，現在卻留不住用戶？
重點一：Perplexity 近六週下載量 reportedly 下滑 80%，引發 AI 社群關注。
重點二：競品加速、用戶流失與短期促銷回落，被指為主要下滑因素。
重點三：市占下滑可能影響融資與商業化，促使其轉向留存、企業市場與功能強化。
AI 領域競爭之激烈宛如「神仙打架」，而誰會是最先倒下的新創？主打 AI 搜尋引擎的 Perplexity，可能是潛在人選之一。
據知名投資人 Sasha Kaletsky 在 X 平台揭露的最新數據，Perplexity 過去六週的全球 App 下載量出現約 80% 的雪崩式下滑。「這種下降意味著先前的成長主要來自『付費行銷』，因為自然成長率很少下降得這麼快。」
Perplexity 在 2025 年確實推出過多檔免費試用活動。例如，9 月與支付巨頭 PayPal 合作，旗下用戶可領取為期一年的免費 Perplexity Pro 訂閱服務；在台灣也與台灣大哥大合作，月租 599 元以上的用戶同樣可免費使用 Perplexity Pro 一年。
但在促銷或話題性效應消退後，Perplexity App 的下載數便回落至更接近常態的基準。此變化可以說凸顯了生成式 AI 工具的流行度，易受市場情緒、產品節奏與外部事件影響。
狂送Pro會員策略失效，為何Perplexity留不住用戶？
有網友在留言處補充， 自 2025 年 7 月以來，Perplexity App 約 50% 的下載量都來自與印度電信商 Airtel 的合作。 他們為所有 Airtel 用戶提供一年的免費 Pro 會員資格。因此在風潮過後，下載量勢必放緩；此外，ChatGPT 於 11 月 4 日為印度用戶推出 ChatGPT Go 版本，並提供 12 個月的免費試用（但目前因太多用戶使用 VPN 冒領，活動已叫停）。
總結而言，下載量雪崩可歸納為以下原因：
競爭激烈：AI 競品近期快速上線新功能或調整策略，帶動使用者轉移，包括 Gemini 3 與 Google AI 模式的普及，使用者缺乏理由繼續使用 Perplexity。
用戶體驗不佳：據社群回饋顯示，部分使用者改用其他 AI 搜尋或工作流工具。Perplexity 在推出 Max 進階訂閱方案後，Pro 方案的搜尋體驗普遍被認為不如以往。
正常化效應：促銷、異業合作帶來的短期拉抬常見於新創產品生命週期；但活動結束後，唯有 App 真的好用，下載量才會健康地持續成長。
信任／隱私爭議：Perplexity 過去曾遭遇資料來源與 AI 爬蟲相關爭議。在監管與信任升溫的環境下，若使用者對資料治理與透明度抱有疑慮，可能影響採用與留存。
事實上，主打用戶隱私的瀏覽器開發商 Brave 近日揭露，Perplexity 的 Comet 存在「截圖隱性文字」的間接提示注入漏洞（Indirect Prompt Injection）。攻擊者可藉由 OCR 抽取「看不見的文字」，並指使瀏覽器工具執行惡意操作。
模型更可能將惡意內容視為「可信命令」，進而調用瀏覽器工具執行跨域操作，例如觸及已登入的金融或個資服務。
遭疑含金量不足，只是一套「好看的UI」
除此之外，先前在舊金山舉辦的 Cerebral Valley AI 大會上，獨立記者 Eric Newcomer 對超過 300 名與會者進行非正式匿名調查，詢問「你會看空哪家估值達十億美元的 AI 新創？」結果顯示 Perplexity 居首位，而 OpenAI 位列第二。
X 帳戶 AI News Hub 的回應可說一針見血： 「Perplexity 本來就會撞上這道牆，因為它從根本上是在解決一個並不存在『大規模需求』的問題。它不過是把搜尋加上 LLM 摘要，包裝成一個好看的介面。」
換言之，當 Google、ChatGPT、Claude 都具備 AI 搜尋體驗時，「Perplexity 就沒有可持續的護城河。」
延伸閱讀：300個指標投資人同意！Perplexity為何成為「看空」第一名，發生什麼事？
資料來源：Rohan Singh、Sasha Kaletsky
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
Google免費課教你：如何從零基礎打造AI代理！8堂實用ADK課程大綱一次看
西瓜卡要退役了！日本JR雙雄如何從一張交通卡，變身金融帝國？
