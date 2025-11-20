Yahoo Tech

Perplexity 聯手 PayPal 推出「AI 代理網購」：聊天室內實現一鍵即買體驗

從搜尋到結帳一氣呵成！這項結合 AI 與支付巨頭的合作如何改變消費者的網購習慣？

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
Perplexity 聯手 PayPal 推出「AI 代理網購」：聊天室內實現一鍵即買體驗
Perplexity 聯手 PayPal 推出「AI 代理網購」：聊天室內實現一鍵即買體驗

AI 搜尋引擎 Perplexity 宣布與支付平台 PayPal 達成策略合作，共同推出名為「代理式商務」（Agentic Commerce）的全新購物解決方案。這次合作旨在簡化網上購物流程，讓用戶可以直接在 Perplexity 的聊天介面內，完成從產品資訊搜尋、比較到最終結帳的所有步驟，開創「對話式商務」（Conversational Commerce）的全新網購體驗。

代理式 AI：專屬的智能購物助理

「代理式商務」的核心在於運用智能化的 AI 助理，為用戶代勞複雜的購物任務。傳統網購需要用戶不斷跳轉頁面、比較價格、手動填寫資訊。Perplexity 的 AI 助理則能夠透過理解用戶的自然語言查詢，迅速檢測其「購物意圖」，即時整合網絡資訊並推薦個性化產品。

廣告

例如，用戶提問「哪些藍牙耳機適合在香港健身房使用？」AI 不僅會提供帶有引用來源的摘要回答，還會在答案中直接插入「產品卡片」，顯示圖片、價格和 AI 生成的產品描述。

這項全新的「用 Pro 購買」（Buy With Pro）功能，最初只向每月 20 美元的 Perplexity Pro 付費用戶開放。為了迎接節日購物旺季，Perplexity 已決定將其免費開放給所有美國用戶使用，並承諾能夠支援超過 5,000家零售商的產品購買。

PayPal 擔綱支付後盾：實現極致結帳體驗

要實現聊天室內購物的閉環體驗，支付流程的順暢與安全性至關重要。PayPal 在這次合作中扮演了關鍵的交易處理者。

當用戶選定產品後，交易將直接整合 PayPal 或 Venmo 的支付解決方案，實現 「一鍵結帳」。PayPal 利用其安全的代幣化錢包（Tokenized Wallet）和正在普及的通行密鑰技術，有效地消除了密碼需求，大大減少了結帳時的摩擦力。

更令人放心的是，PayPal 不僅處理支付，還會作為「紀錄商戶」（MoR）的角色，負責所有後端事務，包括運輸、追蹤與開票。此外，用戶可以享有 PayPal 嚴密的詐欺檢測和買家保護協議，讓即使是在 AI 驅動的環境中購物，也能確保交易的信任和安全性。

這項合作不僅是 Perplexity 商業化的重要一步，也標誌著 AI 在電子商務領域的應用邁入了新階段，預示著未來的網購體驗將更加個人化、即時化和無縫接軌。

更多內容：

Perplexity Selects PayPal to Power Agentic Commerce

Perplexity and PayPal team up to launch AI-powered conversational commerce

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

注意溫差！最猛冷空氣快走了　「這一天」高溫恐飆到30度

注意溫差！最猛冷空氣快走了　「這一天」高溫恐飆到30度

東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出

驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出

台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。

自由時報 ・ 2 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實

恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實

10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點

凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點

粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...

styletc ・ 1 小時前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5

2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...

聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」　SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來

獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」　SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來

粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。

鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長　凍齡美貌驚艷粉絲

43歲侯湘婷接任國小家長會長　凍齡美貌驚艷粉絲

曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了　網全炸鍋

昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了　網全炸鍋

47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！

惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！

體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。

FTV Sports ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心　外資連5敲

不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心　外資連5敲

[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...

FTNN新聞網 ・ 5 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了

台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了

台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
輝達超狂財報爆隱憂 陸行之警告「唯一的遺憾」突然反轉

輝達超狂財報爆隱憂 陸行之警告「唯一的遺憾」突然反轉

輝達在台灣時間20日清晨公布最新財報，營收、獲利及財測皆大幅優於市場預期，刺激盤後股價大漲超過6%，帶動亞洲股市與AI供應鏈族群股價大漲。對此，知名分析師陸行之看好輝達有機會扭轉科技股近期的頹勢，但陸行之也提到「唯一的遺憾」是輝達庫存持續增加，供應鏈最怕大客戶買太多突然反轉。

中時財經即時 ・ 3 小時前
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話

不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話

不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話

EBC東森新聞 ・ 4 小時前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌

MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌

以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。

中時新聞網 ・ 14 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度

強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度

[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很

新頭殼 ・ 20 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了

快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...

FTNN新聞網 ・ 22 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」

醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」

肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展示車當新車？　消費者見行車記錄器才發現　業者：調解中

展示車當新車？　消費者見行車記錄器才發現　業者：調解中

高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...

華視 ・ 17 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度　回溫還要等這時

本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度　回溫還要等這時

今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」

台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」

南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。

中天新聞網 ・ 1 天前