AI搜尋引擎Perplexity AI稍早宣布，已與全球知名圖庫Getty Images達成一項為期多年的授權合作夥伴關係。未來，Perplexity將能透過API方式存取Getty Images龐大的圖片庫，包含其完整的庫存 (stock)影像與新聞編輯 (editorial)影像，更計畫將這些資料進一步整合至其AI搜尋與探索工具中。

Perplexity AI宣布與Getty Images合作，導入API存取正版圖庫、標示資料來源

合作重點：強化歸因、教育用戶合法使用

此次合作的關鍵，在於解決AI領域棘手的版權與「歸因」 (attribution) 問題。

根據Getty Images新聞稿說明，Perplexity將承諾「改善其顯示圖像的方式，包含附上來源連結的圖片來源資訊 (image credit)」，將更進一步教育使用者如何合法使用授權圖像。

Perplexity深陷版權訴訟泥淖

此項合作，被視為Perplexity因應其近期面臨的多項法律挑戰的關鍵一步。隨著生成式AI工具普及，Perplexity因其內容抓取與呈現方式，成為多起版權訴訟的目標，包含：

• 日本媒體提告：今年8月，日本兩大媒體集團日經 (Nikkei) 與朝日新聞 (Asahi Shimbun) 才剛控告Perplexity，指其非法複製、儲存其伺服器上的文章內容，並且提供不準確的資訊來源。

• Reddit 提告：10月時候，Reddit也對包含Perplexity在內的四家AI公司提起訴訟，指控其在未獲正確許可下抓取平台數據。

• 字典出版商提告：包含韋氏字典及其母公司大英百科全書也在今年9月向Perplexity提起侵權訴訟。

Getty Images曾反對AI，目前轉向合作

有趣的是，Getty Images自身在AI領域的立場也經歷了轉變。該公司在2022年曾因版權法律問題，明令禁止AI生成的藝術作品在其平台上銷售，隨後更控告AI藝術工具Stable Diffusion，指其侵權複製處理數百萬張受版權保護的圖像。

而此次Getty Images選擇與Perplexity的AI搜尋引擎合作，顯示其策略似乎正從單純的法律對抗，轉向透過授權合作，將AI平台納入其商業模式。

Getty Images策略發展副總裁Nick Unsworth表示：「諸如此類的合作夥伴關係，有助於AI平台提升向消費者傳遞資訊的品質與準確性，最終建立一個更具吸引力且可靠的體驗。」

