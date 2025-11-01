Netflix確認探索「垂直影片」形式，但強調不會與TikTok競爭
LG稍早宣布與Ubisoft建立合作，將把Ubisoft旗下的體感節奏遊戲《舞力全開Now》 (Just Dance Now)導入其LG智慧電視平台。此遊戲預計將於12月起，在美國與歐洲市場的LG Gaming Portal上架，支援webOS 22或更新版本的LG電視。
此次合作的最大亮點，是玩家無需任何額外硬體 (如遊戲主機或攝影機)，即可直接使用LG智慧電視標配的「Magic Remote」體感遙控器作為動作控制器來進行遊玩。
Magic Remote變身體感控制器，採免費遊玩訂閱模式
《舞力全開Now》最早於2014年在iOS與Android平台推出，後續也登陸了Apple TV，主要鎖定沒有遊戲主機的客群。其原始設計是利用智慧型手機作為控制器，類似2009年初代《舞力全開》在Nintendo Wii平台上使用Wii Remote的遊玩方式。
此次登陸LG平台，則是巧妙地利用了LG Magic Remote內建的體感偵測功能，使其能直接充當遊戲的操作裝置。
在內容與收費模式方面，《舞力全開Now》提供包含數百首跨年代歌曲的曲庫。玩家每天可免費遊玩限定時間 (或曲目)，如果需要更長的遊玩時間，則可選擇訂閱Ubisoft的付費方案或單獨購買歌曲包。
12月正式推出，Beta測試即將上線
在12月正式版推出之前，Ubisoft也預告將先行推出Beta測試版。參與測試的玩家可在首日試玩三首歌曲，並且可在後續為期兩週的測試期內，每日免費遊玩一首歌曲 (Beta具體上線日期尚待公布)。
LG Gaming Portal生態系持續擴展
《舞力全開Now》的加入，也讓LG Gaming Portal作為休閒遊戲平台替代方案的定位更為明確。在此之前，雲端版Xbox Game Pass已經在今年4月正式進駐電視平台，而GeForce NOW雲端遊戲服務也在數月前升級支援LG電視，提供高達4K 120Hz的遊戲串流體驗。
