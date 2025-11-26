Perplexity推出AI購物助手，攜手 PayPal 實現「一鍵購買」、強調個人化搜尋與商家數據透明
AI搜尋引擎Perplexity宣布推出全新的購物功能，讓透過AI助理購買商品的流程變得更簡單，並且具備高度個人化。此新功能建立在Perplexity與支付服務商PayPal既有的合作關係之上，目前已向所有美國用戶免費開放使用。
結合PayPal推出「Instant Buy」，強調不截斷商家數據
Perplexity的新購物體驗允許用戶進行更具個人化色彩的產品搜尋。例如，使用者可以詢問：「如果我住在舊金山且需搭渡輪上班，哪款冬季夾克最好？」。
Perplexity表示，其助手能在搜尋產品時記住聊天的上下文 (context)，並且納入先前對用戶生活方式與偏好的了解來量身打造結果。搜尋結果將以格式精美的產品卡片 (product cards) 呈現，其中包含從評論與指南中擷取的優缺點分析及其他相關細節。
若用戶看中某項產品，可直接透過Perplexity助手進行購買，並且使用儲存在PayPal帳戶中的支付資訊完成結帳。這項與PayPal合作提供的「Instant Buy」 (即時購買)體驗，適用於所有支援PayPal付款的商家。
針對外界擔憂此舉是否會讓線上商店失去流量 (因為用戶無需造訪網站)，Perplexity強調商家仍掌握最重要的部分：「他們擁有對客戶身分的完全可見性 (full visibility)，並且能處理退貨、建立忠誠度，以及擁有購買後客服關係，就如同在他們自己的網站上交易一樣」。
AI購物大戰開打，同時面臨亞馬遜等平台挑戰
Perplexity此次進軍線上購物，與OpenAI近期為ChatGPT 新增的「購物研究」 (shopping research)功能，以及Google在搜尋中導入AI Mode的新產品推薦功能，在策略上不謀而合。雖然這些工具都標榜是比傳統購物指南更個人化的替代方案，但其背後邏輯大多相同：AI公司希望透過推薦產品，在用戶完成購買時獲得分潤或費用。
而Perplexity對於提供端對端 (end-to-end) 解決方案，亦即由AI代理人自動尋找並購買產品展現濃厚興趣。不過，Perplexity在11月初才剛收到來自亞馬遜的停止，以及要求終止相關行為的信函，指控其Comet瀏覽器中的代理人在亞馬遜電商服務上自動完成購買的行為違反規定，而這也顯示出AI購物助手在改變消費路徑的同時，仍面臨電商巨頭的強力檢視。
