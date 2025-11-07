Perplexity 稍早發表了一款名為「Perplexity Patents」的全新 AI 專利研究工具，目前已進入 Beta 測試階段，並且開放所有使用者免費試用。此工具被定位為「AI 專利研究代理人」 (AI patent research agent)，希望讓一般大眾也能透過自然的語言指令，快速查找複雜的專利情報，大幅降低了傳統專利搜尋的高門檻。

Perplexity Patents測試版上線，導入AI代理、以自然語言搜尋專利、打破傳統關鍵字搜尋門檻

解決傳統專利搜尋高門檻痛點

Perplexity 指出，過去數十年來，專業的專利搜尋高度仰賴需經過大量訓練、熟悉精確關鍵字組合與複雜語法的系統。一般的公開搜尋工具功能有限，而專業平台價格昂貴，這些限制導致專利情報幾乎只掌握在專家手中。

採「引用優先」模式，支援概念式搜尋

此次推出的 Perplexity Patents，核心特色在於採用「以引用為優先 (Citation-first)」的運作模式。有別於多數 AI 直接基於模型預測生成答案，Perplexity Patents 會先尋找引用的來源 (專利文件)，然後才依據來源給出答案，藉此確保結果的透明度與可信度。

使用者僅需以自然語言提問 (例如：「是否有任何語言學習 AI 的專利？」，或是「自 2024 年以來有哪些關鍵性的量子運算專利？」)，Perplexity Patents 即可自動理解查詢，並且在回應中提供內嵌的專利檢視器及原始專利文件的連結。

此外，此工具也能挖掘傳統關鍵字配對無法發現的現有技術。例如，當使用者搜尋「健身追蹤器」時，傳統工具可能只會回傳包含精確關鍵字的專利，而Perplexity Patents 則能理解其概念，並且找出如「運動手環」、「計步手錶」及「健康監測穿戴裝置」等相關專利資訊，大幅超越精確匹配的限制。

AI 代理系統：自動拆解任務、跨來源研究

Perplexity 解釋，Perplexity Patents 的背後是一套先進的 AI 研究代理系統。當收到使用者的複雜問題時，該系統會自動將其拆解成多個資訊搜尋任務，進而在其大規模專利索引庫上逐一執行。

AI 會依據搜尋結果持續迭代延伸研究，最終從數十到數百份支撐文件中，彙整出完整的答案。

值得注意的是，Perplexity Patents 的搜尋範圍不僅限於專利文獻，在必要時，AI 代理也會主動探索學術論文、公共軟體庫，以及其他可能首次出現新想法與技術突破的來源，提供更全面的分析。

