PETＡ揭台灣鹿茸產業黑幕 水鹿遭強行割茸取血終生囚禁

▲PETA善待動物組織發佈最新調查，揭露鹿茸產業背後的殘酷真相。（圖／PETA提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】國際動保團體 PETA（善待動物組織）近日公布最新調查，揭露台灣鹿茸產業背後的殘酷真相。調查指出，被飼養用於供應鹿茸的水鹿，終其一生被關在狹小、空無一物的水泥圍欄中，每年都要承受反覆鋸角的劇痛。養殖場工人為取得鹿茸，會將水鹿粗暴壓制在地，在未施打任何鎮靜劑或止痛藥的情況下直接鋸下鹿茸；當鹿茸產量下降後，這些鹿往往被送往屠宰場。

PETA 調查員今年前往台灣某處鹿場，紀錄下多段令人不忍直視的畫面。部分水鹿已出現皮膚病症狀，而在採集鹿茸過程中，工作人員以繩索強行綁住公鹿的兩隻前腳與一隻後腳，再將其拉開固定。鹿隨即被按壓在地，鹿茸遭粗暴鋸斷，過程中鮮血四濺。影片可見，公鹿不斷掙扎，明顯呈現極度痛苦、恐懼與壓力。

PETA 高級副總裁 Jason Baker 表示：「鹿天性膽小、對環境高度敏感。影片中的水鹿在未受任何保護措施下被強行壓制並切除身體部位，對動物而言無疑是極度恐怖的經歷。PETA 呼籲民眾拒買鹿茸及任何動物來源的補品，共同抵制這個殘忍產業。」

調查也發現，養殖場會將鋸下鹿茸後噴濺而出的鹿血混入酒精，再提供給訂購的客人。PETA 指出，鹿血可能帶有人畜共患病風險，其中包括類似瘋牛症的「慢性消耗性疾病（狂鹿症）」（Chronic Wasting Disease），對人類健康構成潛在危害。

PETA 表示，此次曝光的行為可能違反多項台灣法律，包括《動物保護法》、《菸酒管理法》及《食品安全衛生管理法》。其中，《動物保護法》第二章第六條明定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，若違反可處兩年以下有期徒刑，並科最高新台幣 200 萬元罰金。目前，相關檢舉已送交彰化縣動物疾病管制中心、財政處及衛生局調查。