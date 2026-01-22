Pet Zoo 櫻花市集－毛孩走春生活節2/15登場

▲淡水無極天元宮斜對面的「家熊厚」場域，2月15日小年夜至21日大年初五，舉辦「 Pet Zoo 櫻花市集－毛孩走春生活節」，邀民眾櫻花季走出去。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 春節連假正逢櫻花盛放，是新春出遊走春好選擇。在新北市賞櫻人氣地標—淡水無極天元宮斜對面的「家熊厚」場域，2月15日小年夜至21日大年初五，將舉辦一場人寵同遊與親子互動體驗的「 Pet Zoo 櫻花市集－毛孩走春生活節」，邀請民眾攜家帶眷、帶著毛孩走進山林花海賞櫻、悠閒逛市集，感受專屬春天的人寵共遊時光。

「家熊厚」以毛孩走春生活節為主軸，匯集寵物用品、療癒系文創、小農選物、手作飾品與特色餐車等豐富攤位內容，並設有毛寶貝食品市場中備受信賴的「聯信寵物」旗下多品牌商品專區，推出市集限定優惠，提供民眾與毛寶貝一次購足所需的便利選擇。

▲淡水無極天元宮斜對面的「家熊厚」場域，2月15日小年夜至21日大年初五，舉辦「 Pet Zoo 櫻花市集－毛孩走春生活節」，邀民眾櫻花季走春去。（圖／業者提供）

有別於一般市集活動，提升活動內涵與親子參與度，「 Pet Zoo 櫻花市集－毛孩走春生活節」，特別規劃多項寓教於樂的親子互動體驗，包括由亞洲寵物博物館設計的「小小獸醫體驗課程」，讓4至12歲孩童透過角色扮演與實作體驗，認識動物照護的正確觀念。

此外，也邀請野灣野生動物保育協會規劃「野生動物救援分享」課程，由專業講師傳遞正確救援知識，培養孩子與家庭尊重生命、守護自然的價值觀，讓走春不只是遊玩，更是一場富含意義的學習旅程。

▲2026 Pet Zoo櫻花市集規劃免費寵愛MAP，敬邀毛爸媽攜家帶寵一起參加！（圖／業者提供）

主辦單位也將於2月8日舉辦寵物公益活動，結合新北市政府動物保護防疫處提供的免費疫苗施打與晶片植入服務，並搭配愛心認養宣導，推廣責任飼養與動物保護理念。

市集活動現場，還有「家熊厚家熊厚」專屬祈福卡，印有臺灣保育動物圖案，，為毛孩、家人與自己許下新年的美好祝願，成為專屬2026年的春節紀念。報名連結：https://forms.gle/kdugEGCC1TmmpSUg8

