PETA西門町舉辦「籠中體驗」行動 民眾親身感受蛋雞籠養處境

▲ PETA 於台北西門町舉辦「籠中體驗」快閃行動，模擬蛋雞籠養環境，引發民眾關注動物福利議題。（圖／PETA 提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】善待動物組織（PETA）今（10）日於台北西門町舉辦「籠中體驗」快閃行動，邀請民眾進入模擬蛋雞飼養環境的鐵籠中，實際感受動物在狹小空間內長期被囚禁的處境，藉此引發社會對蛋雞籠養制度的關注。

活動現場共有五位民眾自願參與，其中四人實際進入高度約三尺的鐵籠內體驗長達十分鐘，另一名年長男性僅體驗約四分鐘即因不適提前結束。參與者包含長者、學生、年輕男女及一名身形高大的中年男子，背景與體型各異，但多數人在短時間內即出現身體痠痛、關節僵硬與呼吸受限等不適反應。

▲ 民眾自願進入僅約三尺高的鐵籠中，體驗蛋雞長期被限制活動空間的處境。（圖／PETA 提供）

多位體驗者在結束後表示，即使僅短短數分鐘，也已明顯感受到身體壓迫與心理壓力，直言「連十分鐘都難以忍受」，更難想像動物必須終其一生被限制在狹小空間中生活。參與者普遍指出，此次體驗讓他們對籠養動物所承受的長期痛苦有更具體的理解。

▲ 體驗結束後，參與民眾分享實際感受，直言短時間內已難以忍受狹小空間的壓迫。（圖／PETA 提供）

PETA表示，透過體驗式行動，希望讓民眾從第一人稱角度理解蛋雞籠養制度對動物造成的影響，並進一步思考日常消費選擇與動物福利之間的關聯。該組織呼籲社會大眾關注蛋雞飼養現況，支持更符合動物福利的生產方式。