PETA邀民眾「進籠賺錢」 出關路人：真的蠻痛苦的

PETA邀高雄民衆「進籠賺錢」，體驗蛋雞的生活困境。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕善待動物組織PETA首次來台，今在高雄舉辦「進籠賺錢」體驗蛋雞困境活動，在雞籠關1分鐘可獲50元參與金，進去籠內賺到50元的徐先生說：「真的蠻痛苦的」。

為揭露蛋業背後殘酷真相，善待動物組織(PETA)今在高雄中央公園捷運站外，策劃一場別出心裁的體驗活動，只要願走進仿照蛋雞籠打造的狹小空間靜待1分鐘，即可獲新台幣50元的參與鼓勵金。

PETA說明，這短短60秒，模擬的是數千萬隻母雞日復一日的生存處境，終身無法伸展翅膀、轉身困難，甚至連基本活動都受到限制；希望透過這次體驗，讓大家更真實地感受到母雞們的痛苦，並思考「如果是我，能忍受這樣的生活嗎？」，進而鼓勵大眾選擇雞蛋的純素替代品。

PETA指出，先前已在馬來西亞吉隆坡舉辦相似活動，吸引許多當地市民關注和討論，今天首度在高雄策畫體驗活動，剛好有一群從台北來高雄參加營隊活動的大人跟小孩路過，多人現場體驗，小孩形容在裡面都不能動，大人直言「真的蠻痛苦的」。

PETA倡議專員陳俊甫(左)發送參與金給體驗關籠的徐先生。(記者王榮祥攝)

PETA邀高雄民衆「進籠賺錢」體驗蛋雞的痛苦，有小孩嘗試進籠體驗不能自由活動的感覺。(記者王榮祥攝)

PETA志工向孩子解說活動宗旨。(記者王榮祥攝)

