PETA 發起聖誕前夕街頭行動 呼籲連鎖服飾業停止使用動物皮草

▲每一件皮草服飾都來自一個有感受、有思想的生命。（圖／PETA提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】聖誕節前夕，國際動物保護組織 PETA（善待動物組織）於18日上午在高雄市苓雅區發起街頭行動，一名裝扮成聖誕老人的 PETA 支持者，將現身連鎖服飾門市外，公開譴責販售以兔子與狐狸毛皮製成的帽子、圍巾等商品，呼籲業者立即停止使用動物皮草。

活動中，這位「聖誕老人」手持標語，指出皮草商品以動物的生命換取裝飾性的穿戴，等同偷走牠們原本應有的平安夜。PETA 呼籲該連鎖服飾業者效仿全球數百家企業與品牌，全面禁用動物皮草，改採更人道且永續的替代材質。

PETA 亞洲區總裁 Jason Baker 表示，每一件皮草服飾都來自一個有感受、有思想的生命。許多動物終其一生被關在狹小、骯髒的鐵籠中，承受極度壓力與痛苦，最終遭到電擊、毆打、毒氣殺害，甚至在清醒狀態下被活剝皮。PETA 呼籲業者立即終止與殘忍皮草產業的往來，也呼籲消費者以拒買行動表達立場。

PETA 指出，在自然環境中，兔子會建造複雜的地下洞穴社群，狐狸則在洞穴中撫育幼崽；然而，多數為皮草而被飼養或捕捉的動物，卻一生無法展現天性。遭陷阱捕捉的野生動物，往往需承受數天痛苦，直到被射殺、勒死、毆打或踩踏致死。

PETA 強調，其核心原則之一是「動物不是供人類穿戴的」，反對以人類為中心、忽視其他物種生命價值的物種歧視觀點，並期盼透過聖誕節前夕的行動，喚起社會對動物權與消費選擇的關注與反思。