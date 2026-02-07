Peter Su曝新書有金句 路邊攤鼓勵新作者

▲麻吉貓與其創作者PING老師（左）。（圖／台北書展基金會提供）

[NOWnews今日新聞] 台北國際書展邁入第五天，知名作家Peter Su 、網路恐怖小說作家路邊攤、超人氣「麻吉貓」的創作者PING等皆出席。Peter Su表示，每一本書都只是提供參考與啟發，沒有作者能完整回答讀者心中的所有疑問。「唯有親自閱讀、直視自己的問題，才是真正的解方。」

Peter Su在新書《勇敢告別的人生，我會講一場新的開始》座談會，表示，本書雖然以金句為主，但仍保有情緒起承轉合，鼓勵讀者在閱讀時停下腳步，直面自身問題。靈感來源日常生活及義大利旅程，其中一句義大利話「無所事事的甜美」深深觸動他。

Peter Su說，對義大利人而言，幸福由生活中每個看似平凡的片刻堆疊而成：喝杯下午茶、曬曬太陽、靜靜躺著，都是生活中的甜美。而文字的力量在於提醒讀者，用不同角度面對生活挑戰與情緒。他強調，人生沒有標準答案，重要的是一步步前進，逐漸成為理想中的自己，並在生活的每個片刻，找到屬於自己的光亮與方向。

▲Peter Su出席〈勇敢告別的人，生活會獎勵一場新的開始〉新書座談會。（圖／台北書展基金會提供）

路邊攤也出席《Ghost Map》新書分享會指出，創作靈感源自日常生活中對Google Map的使用觀察。回顧20年來的創作歷程，自2006年從網路論壇發表第一篇作品起，他從網路恐怖小說起步，一路累積經驗到今日出版新書；其作品多以短篇串連成系列，恰好與當前短影音興起的趨勢不謀而合。現代讀者注意力有限，短小精悍的故事更容易吸引並維持讀者的興趣。

談及新作者常面臨的困境，路邊攤指出，多數初入創作的寫作者，往往卡在兩個問題上：一是不知道如何將腦中的靈感寫出來，二是不清楚作品完成後該在哪裡發表。他認為，過度停留在「怎麼辦」的猶豫階段，會讓創作停滯。他鼓勵創作者，與其反覆思考結果，不如先把故事具體寫出來，接著找到合適的平台發表，讓作品被讀者看見，再進一步修正與前進。

▲網路恐怖小說作家路邊攤《Ghost Map》新書座談會。（圖／台北書展基金會提供）

另外，人氣角色「麻吉貓」也出現書展與孩子們近距離互動。PING 老師也分享，從一塊「麻糬花生厚片」的餐廳吉祥物出發，一步步成長為人氣 IP，不只躍上捷運車廂，還擁有滿滿周邊與忠實粉絲。可愛外型加上親子友善的品牌背景，讓麻吉貓成為許多孩子的心靈小夥伴。

