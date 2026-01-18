PewDiePie拜訪動畫公司WIT Studio！獲贈《進擊的巨人》風格畫像

知名 YouTuber PewDiePie 移居日本後，花更多時間專注在個人興趣和家庭上，影片改不定時上傳，但仍持續在其頻道分享當地生活點滴、ACG 相關性去。而最近，PewDiePie 受邀前往著名的動畫製作公司 WIT Studio 進行參觀，該工作室曾製作過《進擊的巨人》前三季、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》等作品。

PewDiePie 體驗動畫製作過程。（圖源：進撃の巨人 前編〜紅蓮の弓矢〜）

而在這次的行程中，PewDiePie 不只是單純的參觀了工作室的內部運作環境，更是在專業動畫師的指導下，挑戰參與動畫繪製，並嘗試描繪了《進擊的巨人》中人氣角色兵長里維的其中一段動態場景，雖然過程充滿挑戰，但這難得的經驗也讓他體會到動畫製作背後精細的工藝和職人精神，認為這一切比看起來還要難上很多。

行程尾聲，WIT Studio 特別為 PewDiePie 準備了一份驚喜大禮。知名動畫總作畫監督浅野恭司，親手繪製了一幅把 PewDiePie 化身為《進擊的巨人》調查兵團成員的肖像畫。收到這份獨一無二的禮物讓 PewDiePie 相當興奮，也為這次的參訪畫下完美的句點。