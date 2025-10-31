PFAS污染恐影響健康！專家提醒日常生活避毒秘訣

前幾年日本大阪發生地下水及河川污染事件，當地上千民眾血液檢驗結果發現過量全氟／多氟烷基物質（PFAS）數值超標。

長庚醫院臨床毒物中心主任暨腎臟科系教授級主治醫師、長庚大學中醫系臨床教授顏宗海

指出，PFAS是人工化合物，可細分為PFOA、PFOS、PFHxS及PFNA等，種類多達1.5萬以上，具有耐高溫及化學穩定性，可以防水、防油、防汙，廣泛應用於工業及消費品中，像是Goretex衣服、防油紙袋、鐵氟龍不沾鍋塗層。

由於PFAS具有不易分解的特性，除了造成環境汙染，也會導致健康危害，根據美國國家健康營養調查報告發現，98％的美國人血液中都含有PFAS。PFAS的人體半衰期為3.2～5.4年，進入人體後，會分布在肝、腎、血液、甚至胎盤中，容易造成血脂異常、肝功能異常，以及增加新生兒體重降低、懷孕婦女罹患高血壓或子癲前症的風險；動物實驗則顯示，會增加腎臟癌及睪丸癌風險。

顏教授小提醒：

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

