PGA》松山英樹險勝諾倫 從伍茲手中捧盃

日本高球名將松山英樹，8日在「老虎」伍茲主辦的英雄世界挑戰賽最後回合擊出低於標準桿8桿的64桿，接著在延長賽用9號球桿將球擊到距離洞口兩英尺處，以再見小鳥方式擊敗諾倫，從伍茲手中成功捧盃。

第四回合開打前伍茲向松山英樹表示，只要你能在單回打出低於標準桿10桿的成績就能贏得這場比賽。雖然松山英樹沒能完成伍茲提出的挑戰，但他已經非常接近，因為他在包含延長賽的19洞繳出1鷹7鳥、低於標準9桿的優異表現，獲得100萬美元獎金。

「伍茲是我的偶像。」松山英樹表示，「9年前我在這場賽事拿到冠軍，當時曾和伍茲合影，2年前錯過了機會，所以這次我很想再次與伍茲站在頒獎台上，這就是我在伍茲舉辦的賽事中發揮出色原因。」

松山英樹指的是他在2024年捷恩斯邀請賽奪冠，那也是伍茲主辦的另一項賽事，可惜伍茲當時退賽，沒有出席頒獎典禮。這是松山英樹在2025年首場勝利，雖然按照PGA巡迴賽標準來看，這場勝利並不正式，但對於這位日本球星來說算是完美結束整個賽季。

「對我來說今年是一個非常艱難的球季。」松山英樹說，「我每天晚上都和在日本揮桿教練交流和學習，最終我才能打出好成績。」松山英樹在最後回合就展現出驚人實力，他在前9洞抓到5隻小鳥，然後在第10洞從116碼外射下老鷹。